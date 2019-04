Omdiskuteret OL-guldvinder får støtte fra nærmeste rival i kamp mod 'omvendt doping'

Direkte sport i tv Onsdag 17. april TV 2 Sport 18.30 Håndbold: Sønderjyske-Aalborg (m) 20.30 Håndbold: Skjern-TTH Holstebro (m) TV3+ 21.00 Fodbold: Manchester City-Tottenham TV3 Sport 11.00 Tennis: Monte Carlo Masters (m) 18.00 Fodbold: AaB-Vendsyssel 21.00 Fodbold: Porto-Liverpool 1.05 Ishockey: Toronto-Boston TV3 Max 19.00 Fodbold: Nantes-Paris SG Eurosport 1 12.00 Cykling: Tour of Turkey 15.15 Cykling: Brabantse Pijl

Atletik. Den sydafrikanske OL-guldvinder på kvindernes 800 meter, Caster Semenya, får nu støtte til sin kamp mod Det Internationale Atletikforbund (IAAF) fra en lidt uventet side, nemlig fra en af de helt store rivaler. Francine Niyonsaba fra Burundi, der fik OL-sølv efter Semenya i 2016, siger ifølge AP, at hun også har et for højt naturligt indhold af det mandlige kønshormon testesteron i kroppen. Hun mener, det er diskriminerende, at IAAF vil have løbere som Semenya og hende selv, til at indtage ‘omvendt doping’ for at få testosteronniveauet ned. »Jeg har ikke valgt, at blive født sådan. Hvad er jeg? Jeg er en af guds skabninger. Så hvis nogen har flere spørgsmål, kunne de måske spørge gud«, siger Francine Niyonsaba.

Tennis. Den rutinerede japaner Kei Hishikori (seedet 5) er færdig ved den store klassiske grusturnering i Monte Carlo. I 2. runde tabte Nishikori til franskmanden Pierre-Hughes Herbert i en tæt dyst med 7-5, 6-4. Spanske Rafael Nadal (2), der har vundet turneringen hele 11 gange tidligere, gjorde kort proces med landsmanden Roberto Bautista Agut - 6-1, 6-1.

Fodbold. Den 73-årige italiener Edoardo Reja er ny landstræner i Albanien. Han overtager jobbet fra landsmanden Christian Panucci, der blev fyret efter et nederlag til Tyrkiet for en måned siden.

Fodbold. Endnu en dansk ungdomsspiller forlader de hjemlige junior- og ynglingerækker for at fortsætte karrieren i udlandet. Det 16-årige talent Sebastian Kristensen skifter til sommer således fra Lyngby til den engelske Premier League-klub Everton. I Liverpool-klubben er det planen, at forsvarsspilleren skal være en del af U23-truppen.

Fodbold. OB-angriberen Nicklas Helenius slipper med en kort pause efter at være blevet knæskadet mod FC Midtjylland i søndags. Ifølge fysioterapeuten Daniel Borgen er der hverken brud eller beskadigede dele i knæet, og angriberen skal kun holde en »kort pause«, som det hedder på klubbens hjemmeside.

Cykling. Irske Sam Bennett (Bora) sejrede på den 183 km lange 2. etape af Tyrkiet Rundt, da han i en sprintafgørelse henviste holdkammeraten Felix Grossschartner til andenpladsen.

Fodbold. Den slovenske måmand Jan Oblak har forlænget sin kontrakt med spanske Atlético Madrid til sommeren 2023.

Antidoping. Kampen mod forbudte medikamenter er ineffektiv og der fanges alt for få snydere, mener David Howman, der er tidligere generaldirektør for Det Internationale Antidoping Agentur (Wada). Derfor er der brug for langt mere moderne og effektive testsystemer. »Alle ved, at analyser af urinprøver ikke har udviklet sig meget«, »Videnskaben har udviklet sig overalt, men ikke i antidopingarbejdet. Vi analyserer stadig urin, og det gør vi ikke specielt godt«, siger Howman ifølge Ritzau nyhedsbureauet Reuters og tilføjer: »Systemet fanger de dumme, fordi de ganske enkelt er dumme. Men det fanger ikke de virkelige snydere«.

Ishockey. Oliver Bjorkstrand skrev natten til onsdag historie med sit Columbus Blue Jackets-hold i NHL. Columbus er efter den fjerde sejr på stribe (7-3) over grundspilsvinderne Tampa Bay Lightning nemlig videre i slutspillet i NHL for første gang i klubhistorien. Omvendt er første gang nogensinde, at vinderen af grundspillet taber med 4-0 i kampe i første runde af slutspillet. Oliver Bjorkstrand bidrog til 7-3-sejren til Columbus med scoringen til 4-3. Columbus skal nu møde enten Toronto med Frederik Andersen eller Boston. Winnipeg Jets og Nikolaj Ehlers har også mulighed for en plads blandt de sidste 8 hold i NHL. Winnipeg slog St. Louis 3-2 efter overtid og fik udlignet til 2-2 samlet.

Ishockey. Efter en 2-0-sejr på hjemmebane kan Rungsted fredag aften sikre sig det danske mesterskab, såfremt de vinder for fjerde kamp i træk i DM-finaleserien mod Sønderjyske.