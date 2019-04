Ronaldo er affærdiget, nu vil Schöne have opgør med Eriksen

Direkte sport i tv Onsdag 17. april TV 2 Sport 18.30 Håndbold: Sønderjyske-Aalborg (m) 20.30 Håndbold: Skjern-TTH Holstebro (m) TV3+ 21.00 Fodbold: Manchester City-Tottenham TV3 Sport 11.00 Tennis: Monte Carlo Masters (m) 18.00 Fodbold: AaB-Vendsyssel 21.00 Fodbold: Porto-Liverpool 1.05 Ishockey: Toronto-Boston TV3 Max 19.00 Fodbold: Nantes-Paris SG Eurosport 1 12.00 Cykling: Tour of Turkey 15.15 Cykling: Brabantse Pijl

Vis mere

Fodbold. Ajax-spilleren Lasse Schöne håber, at Tottenham kan besejre Manchester City i aften i Champions League. Schöne vil nemlig gerne have et showdown med Christian Eriksen i semifinalerne. »Det kunne være meget sjovt at møde Tottenham med Christian Eriksen på holdet. Det er altid sjovt«, siger til TV3 Sport. Ajax vandt 2-1 ude over Juventus og ekspederede dermed endnu en gigant ud af turneringen. Schöne forklarer, hvorfor Ajax har succes i mesterligaen i denne sæson med blandt andet et aggressivt presspil, som storklubber sjældent står over for. »Vi er tro mod den måde, vi spiller på, og det har de store hold det svært med... Også i dag (tirsdag, red.) kreerede vi utrolig mange chancer og kunne måske have vundet med et par mål mere«, siger Schöne.

Fodbold. Juventus er færdige i Champions Legaue efter nederlag i kvartfinalerne til Ajax. Træner Massimiliano Allegri får til gengæld lov til at blive. Det forsikrer Juventus-præsident Andrea Agnelli. »Ajax fortjente at gå videre, men samtidig er vi klar over, at vi de seneste fem til seks sæsoner har været en stabil tilstedeværelse i Champions League-kvartfinalerne, og vi vil gerne bevare den udvikling år efter år«, siger Agnelli. Træner Allegri ser nu fremad. »Jeg forbliver hos Juventus næste sæson, og vi er allerede i gang med at forberede næste sæson«, siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Fodbold. Lionel Messi og Barcelona er målestokken for Manchester United, der i aftes tabte 3-0 i Barcelona og dermed 4-0 samlet i CL-kvartfinalerne. »Det her Barcelona-hold er på det niveau, hvor vi ønsker at komme. Vi ved, at vi kan nå det, men vi har en masse arbejde at gøre, hvis vi ønsker at få Manchester United tilbage til sit sande niveau. Vi ved, at det er Barcelona, vi skal udfordre«, siger United-manager Ole Gukar Solskjær og tilføjer: »Jeg må indrømme, at de var et par niveauer over os i dag (tirsdag) og på Old Trafford«.

Antidoping. Kampen mod forbudte medikamenter er ineffektiv og der fanges alt for få snydere, mener David Howman, der er tidligere generaldirektør for Det Internationale Antidoping Agentur (Wada). Derfor er der brug for langt mere moderne og effektive testsystemer. »Alle ved, at analyser af urinprøver ikke har udviklet sig meget«, »Videnskaben har udviklet sig overalt, men ikke i antidopingarbejdet. Vi analyserer stadig urin, og det gør vi ikke specielt godt«, siger Howman ifølge Ritzau nyhedsbureauet Reuters og tilføjer: »Systemet fanger de dumme, fordi de ganske enkelt er dumme. Men det fanger ikke de virkelige snydere«.

Ishockey. Oliver Bjorkstrand skrev natten til onsdag historie med sit Columbus Blue Jackets-hold i NHL. Columbus er efter den fjerde sejr på stribe (7-3) over grundspilsvinderne Tampa Bay Lightning nemlig videre i slutspillet i NHL for første gang i klubhistorien. Omvendt er første gang nogensinde, at vinderen af grundspillet taber i første runde af slutspillet. Oliver Bjorkstrand bidrog til 7-3-sejren til Columbus med scoringen til 4-3. Columbus skal nu møde enten Toronto med Frederik Andersen eller Boston. Winnipeg Jets og Nikolaj Ehlers har også mulighed for en plads blandt de sidste 8 hold i NHL. Winnipeg slog St. Louis 3-2 efter overtid og fik udlignet til 2-2 samlet.

Ishockey. Efter en 2-0-sejr på hjemmebane kan Rungsted fredag aften sikre sig det danske mesterskab, såfremt de vinder for fjerde kamp i træk i DM-finaleserien mod Sønderjyske.

Badminton. Tidligere topspiller Joachim Persson opgiver at anke den karantænedom, han for nylig fik af Det Internationale Badmintonforbund (BWF) for i to tilfælde ikke at have indrapporteret henvendelser vedrørende matchfixing. »Jeg vil ikke bruge flere ressourcer på det her og dermed ikke ofre mere tid, energi og flere penge. Sagen har lagt en skygge over mit liv i godt tre år, hvor undersøgelserne har stået på, og den vil gøre det i minimum de næste 17 måneder under karantænen«, siger Joachim Persson til TV2 Sport.