Byge af VM-afbud tvinger landstræner til at satse ungt

Ishockey: Det bliver et dansk landshold med flere unge og uprøvede spillere, der i næste måned rejser til VM i Slovakiet. I sit første VM som landstræner må Heinz Ehlers af forskellige årsager se bort fra en række af de spillere, der har båret landsholdet i de senere år. Blandt backerne er der afbud fra Philip Larsen, som netop er blevet far. Daniel Nielsen har indstillet landsholdskarrieren, mens Emil Kristensen kæmper med efterveerne fra en hjernerystelse. Landstræneren må også undvære erfarne forwards i form af Patrick Bjorkstrand, Nichlas Hardt og Mads Christensen, som alle har besluttet at sidde over denne gang. Ehlers regner heller ikke med at se Jannik Hansen i landsholdslejren, når Hansens klub, CSKA Moskva, har afsluttet finaleserien i KHL. »Han kommer højst sandsynligt ikke«, siger Ehlers.