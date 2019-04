Neymar er klar til comeback efter tre måneders pause

Direkte sport i tv TV 2 Sport 18.00 Fodbold: Juventus-Fiorentina 21.00 Basketball: Brooklyn-Philadelphia 23.30 Basketball: San Antonio-Denver TV3+ 13.30 Fodbold: Man. City-Tottenham TV3 Sport 13.30 Tennis: Monte Carlo Masters (m) 15.30 Fodbold: Bayern M.-Werder Bremen 17.45 Håndbold: TTH-Tatabanya (m) 20.00 Fodbold: Nimes-Bordeaux TV3 Max 13.00 Fodbold: Hearts-Rangers 16.00 Fodbold: West Ham-Leicester 18.30 Fodbold: Gladbach-RB Leipzig 20.30 Fodbold: Schalke 04-Hoffenheim 6’eren 18.30 Fodbold: Newcastle-Southampton Eurosport 1 11.00/16.00 Billard: Snooker, VM 14.00 Cykling: Tour of Turkey 23.00 Ridesport: Global Ch. Tour Eurosport 2 14.45/17.30 Motorsport: Le Mans 16.00 Cykling: Tour du Finistere Status: Til redigering I brug af: Korrekturstatus: Korrekturlæst Reporter(e): Sidst ændret: 19-04 20:35 - Kirsten Grenaa Bestilt størrelse: Aktuel størrelse: 138 lin - 535,91m Kategori: Contextual use: Nyhed Description: Correction: Anvendelser af denne branch: Politiken 20-04-2019, Lands/1udg - Sport, 1/15 Sport_2_Lø Alle anvendelser:

Fodbold. Efter tre måneder på sidelinjen med en fodskade er superstjernen Neymar klar til comeback for sin franske klub Paris Saint-Germain. Og comebacket falder meget belejligt sammen med, at PSG med en sejr hjemme over Monaco kan sikre sig mesterskabet. Næste lørdag kan PSG endvidere sikre sig pokaltitlen med en sejr i finalen over Rennes.

Ishockey. 47 år er ingen alder i ishockey, især ikke, når navnet er Jaromir Jagr. Den tidligere dobbelte Stanley Cup-vinder er nu aktiv i hjemlandet Tjekkiets 2. division, men næste sæson står den på kampe i den bedste række. Med en sejr på 4-2 over HC Ceske Budejovice er HC Kladno, som Jagr ejer, nemlig klar til den bedste tjekkiske række. Jaromir Jagr scorede såmænd alle Kladnos mål i sejren, skriver sport1.de.

Golf. Nicole Broch havde en skidt dag på Hawaii, hvor en runde i otte slag over par sendte hende 57 pladser ned i stillingen til en placering som nr. 65 i LPGA-turneringen Lotte Championship. Danskeren måtte på 3. runde notere to dobbeltbogeys og fem bogeys, og da det blot blev til en enkelt birdie, endte hun runden i otte slag over par. Nanna Koerstz Madsen er på 29. pladsen med samlet fire slag under par. Det er 10 slag dårligere end canadieren Brooke Henderson, og Nelly Korda fra USA, der fører turneringen.

Ishockey. Toronto Maple Leafs med den danske landsholdsspiller Frederik andersen i mål er kun en sejr fra at gå videre i slutspillet i den nordamerikanske NHL-liga. Toronto vandt 2-1 over Boston Bruins og fører dermed samlet 3-2 i serien, der spilles bedst af syv. Kamp nummer seks spilles søndag i den canadiske by.

Ishockey. Jannik Hansen vandt sammen med traditionsklubben CSKA Moskva mesterskabet i KHL, der anses som Europas stærkeste ishockeyliga. CSKA Moskva var overlegne i finaleserien mod Avangard Omsk og vandt alle fire kampe i serien, hvor der blev spillet bedst af syv kampe. Fredagens afgørende finale blev vundet med 3-2 på udebane efter forlænget spilletid. Jannik Hansen deltog ikke i fredagens finale, men han har spillet 54 kampe for klubben i løbet af sæsonen.

Fodbold. Med seks spillerunder tilbage sikrede Dinamo Zagreb sig fredag det kroatiske mesterskab. Guldet blev officielt med en 1-0-sejr ude over Slaven Belupo. Storklubben, der har opfostret den seneste vinder af titlen som verdens bedste fodboldspiller, Luka Modric, har vundet 13 ud af de seneste 14 mesterskaber i Kroatien.