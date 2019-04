Michael Maze er færdig ved VM efter nederlag til 43-årig

Direkte sport i tv Mandag TV 2 Sport 14.00 Cykling: Tour of the Alps, 1. etape 16.00 Håndbold: Odense-København (k) 17.50 Badminton: Greve-Skælskør/Slagelse 02.00 Basketball: Detroit-Milwaukee TV3+ 18.00 Fodbold: FC Midtjylland-Brøndby TV3 Sport 12.00 Fodbold: Hobro-Vendsyssel 14.30 Tennis: Barcelona Open (m) 20.30 Fodbold: Wolfsburg-Eint. Frankfurt TV3 Max 16.00 Fodbold: Stoke-Norwich 18.15 Fodbold: Brentford-Leeds 21.00 Fodbold: Chelsea-Burnley CANAL 9 16.00 Fodbold: FC Nordsjælland-FC Kbh. Eurosport 1 11.00 Billard: Snooker, VM 14.00 Cykling: Tour of the Alps 15.30 Billard: Snooker, VM Eurosport 2 14.00 Fodbold: Randers FC-AaB 15.30 Cykling: Tro Bro Leon 18.00 Fodbold: Rosenborg-Strømsgodset Vis mere

Bordtennis. Michael Maze førte 3-1 i sæt og endda 9-7 i sjette sæt, inden den 38-årige dansker tabte sin anden kamp i kvalifikationsturneringen ved VM i Budapest. 43-årige Aleksandar Karakasevic (verdensranglistens nummer 144) vandt 6-11, 7-11, 16-14, 8-11, 12-10, 11-9, 11-2. Også Tobias Rasmussen (nr. 189) er færdig i single efter et nederlag på 4-2 til englænderen Tom Jarvis (nr. 215). Anders Lind (nr. 87) har derimod vundet sin pulje efter 4-1-sejr over nordmanden Borgar Haug (nr. 495). Stefanie Christensen (nr. 238) tabte sin anden kamp i puljen 4-0 til Emina Hadziahmetovic (nr. 147) fra Bosnien&Hercegovina. I mixed double har Tobias Rasmussen/Stefanie Christensen vundet to kampe og møder i aften et ungarsk par, mens Tobias Rasmussen/Anders Lind i herredouble møder et par fra Litauen.

Fodbold. 1. divisionsklubben FC Helsingør har efter søndagens nederlag i bundkampen mod Thisted fyret cheftræner Peter Feher. Ny træner er FC Helsingørs headscout i USA, 53-årige Omid Namazi, der blandt andet har været assistenttræner for U18-, U20- og kvindelandsholdet i USA samt for portugiseren Carlos Quizroz på Irans landshold under blandt andet VM-slutrunden i 2014.

Fodbold. Kylian Mbappé scorede alle tre mål, da Paris SG fejrede det nyvundne franske mesterskab med at vinde 3-1 over Monaco, og den 20-årige franske verdensmester agter at fortsætte i klubben. »Jeg er her, og jeg vil være med til det her projekt. Det er godt for Real Madrid, at Zizou er der. Jeg vil se deres kampe som en beundrer«, siger Mbappé til Canal+ til rygtet om, at Zinedine Zidane ønsker at hente Mbappé til Real Madrid. Mbappé har nu scoret 30 ligamål, hvilket er 11 flere end nogen anden i ligaen. Efter tre måneders fravær gjorde Neymar comeback i søndagens kamp, da han fra anden halvlegs start afløste Layvin Kurzawa. PSG’s næste kamp er pokalfinalen mod Rennes på lørdag.

Ishockey. Der skal en syvende og sidste kamp til at afgøre, om Toronto Maple Leafs med Frederik Andersen på mål skal videre i NHL-slutspillet. Boston Bruins vandt 4-2 og udlignede dermed til 3-3 i kampe. Tirsdagens vinder skal i næste runde, der er en kvartfinale i kampen om Stanley Cup, møde Columbus Blue Jackets, der vandt alle fire kampe over Tampa Bay Lightning. Øvrige hold i kvartfinalerne er New York Islanders, St. Louis Blues og Colorado Avalanche, der alle mangler at få sat navne på næste modstander.