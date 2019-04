Kvinde skal dømme i den bedste franske fodboldliga

Foto: Grant Halverson/Ritzau Scanpix Lars Eller assisterede Brett Connollys scoring mod Carolina, men det var ikke nok til sejr.

Ishockey: Lars Eller og Washington Capitals skal ud i en afgørende kamp syv mod Carolina Hurricanes i forsøget på at gå videre til anden runde af NHL-slutspillet. Foran 3-2 i kampe tabte Capitals natten til tirsdag dansk tid nemlig 5-2. Det efter at have været foran 2-1 efter første periode, hvor Lars Eller assisterede Brett Connollys føringsmål. I nattens anden kamp formåede Dallas Stars lidt overraskende at slå Nashville Predators ud af Stanley Cup-slutspillet.

Badminton: DM-finalen mellem Team Skælskør-Slagelse og Greve vil 24-årige Vanessa Clausen nok sent glemme. Den normale Serie 1-spiller stod grundet en skade til Line Kjærsfeldt som Team Skælskør-Slagelses repræsentant i damesingle, da den professionelle klub ikke havde andre reserver. Clausen havde selvsagt ikke nogen chance mod Michelle Skødstrup, som vandt deres kamp 21-4, 21-6. Trods den utraditionelle opstilling i damesingle endte Team Skælskør-Slagelse med at vinde DM-finalen for femte gang i historien. »Der var mange tanker og alligevel ikke. Jeg rystede mere, end jeg tænkte. Allerede når jeg skulle serve, stod jeg bare og rystede. Det var meget svært at holde fokus på de ting, jeg skulle prøve at gøre. Jeg prøvede hele tiden ikke at være nervøs og så hård ved mig selv, men det er svært bare at spille og nyde det, når man ryster, lød det efter«, sagde Clausen efter finalen til TV 2.

Skydning: Danmark har fået en OL-plads i 10 meter riffel for kvinder. Anna Skade Nielsen skød sig tirsdag morgen i sin første World Cup-finale med 628,3 point i kvalifikationen, hvilket placerede hende som nummer otte. OL-pladsen i 2020 blev sikret, fordi seks af de andre otte skytter ikke kunne vinde en kvoteplads.

NBA: Milwauke Bucks med græske Giannis Antetokounmpo ligner fortsat et godt bud på en finalist, når NBA-mesterskabet skal afgøres i juni. Anført af Antetokounmpo vandt Bucks med cifrene 127-104 også den fjerde kamp mod Detroit Pistons i første runde af slutspillet. Dermed er Bucks klar til mødet med Boston Celtics i anden runde.

Fodbold: Norske Rosenborg har fået en dårlig start på den nye sæson. 2. påskedag blev det til 0-0 på hjemmebane mod Strømsgodset. Dermed har Rosenborg blot fået to point i de første fire kampe under den nye træner Eirik Horneland og ligger nummer 15 ud af 16 hold. For Nicklas Bendtner har Hornelands indtog i Rosenborg heller ikke været nogen personlig succes. Den tidligere danske landsholdsspiller er kun startet inde i en af de fire kampe i Eliteserien. Adspurgt om Bendtner fortalte Horneland om sine overvejelser i fravalget af ham til startopstillingen.