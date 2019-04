Manager håber inderligt, at Eriksen bliver i Tottenham

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 14.20 Cykling: Flèche Wallonne TV 2 Sport 13.00 Cykling: Tour of the Alps, 3. etape 14.30 Tennis: Porsche Grand Prix (k) 18.20 Håndbold: TTH-SønderjyskE (m) 20.20 Håndbold: Aalborg-Skjern (m) 1.30 Basketball: NBA-slutspil TV3+ 21.00 Fodbold: Man. United-Man. City TV3 Sport 11.00 Tennis: Barcelona Open (m) 17.30 Fodbold: Næstved-Fremad Amager 20.45 Fodbold: Milan-Lazio TV3 Max 19.00 Håndbold: Fl.-H.witt-Veszprem 20.45 Håndbold: Nantes-Barcelona (m) Eurosport 1 11.00 Billard: Snooker, VM Eurosport 2 13.00 Cykling: Tour of the Alps 15.30 Billard: Snooker, VM Vis mere

Fodbold: Christian Eriksen scorede tirsdag aften det afgørende mål for Tottenham, som vandt 1-0 hjemme over Brighton i Premier League. Tottenham-manager Mauricio Pochettino ser meget gerne, at den danske landsholdsspiller forlænger sin kontrakt, som står til at udløbe i sommeren 2020. »Jeg håber og ønsker, at Christian kan være hos i fremtiden. Jeg tror, at Christian og vi er åbne for at snakke om det, og vi må se, hvad der sker«, siger Pochettino ifølge BBC. 27-årige Eriksen har på rygteplan været på tale til et skifte til Real Madrid eller FC Barcelona, og Tottenham vil helst ikke miste sin stjernespiller. »Det er en situation, som er meget speciel, og Christian er en speciel person. Timingen for ham eller for klubben i forhold til at blive enige om noget er måske anderledes end for andre spillere. Det er så tæt på afslutningen af sæsonen, og der er masser af tid til at snakke efterfølgende«, siger Tottenham-manageren.

»Den vigtigste ting nu – ikke bare for ham – er, at alle spillere er fokuserede på at forsøge at opnå de ting, vi gerne vil, siger Pochettino. Tottenham konsoliderede tredjepladsen i Premier League med tirsdagens sejr over Brighton inden de sidste tre ligakampe. London-klubben er også fortsat med i Champions League, hvor holdet skal møde Ajax i semifinalerne.

Foto: Maddie Meyer/Ritzau Scanpix Frederik Andersen og Toronto Maple Leafs kom ikke videre i NHL-playoffs.

Frederik Andersen og Toronto Maple Leafs kom ikke videre i NHL-playoffs. Foto: Maddie Meyer/Ritzau Scanpix

Ishockey: Frederik Andersen er ude af slutspillet i NHL. Det står klart, efter at den danske målmands hold, Toronto Maple Leafs, på hjemmebane tabte 1-5 til Boston Bruins i den syvende og afgørende kamp i første runde af slutspillet. 29-årige Frederik Andersen stod hele kampen for Maple Leafs, der hurtigt fik det svært. Efter første periode var holdet allerede bagud 0-2 på mål af svenske Joakim Nordström og Marcus Johansson. Hjemmeholdets John Tavares gav tilskuerne på Air Canada Centre et lille håb med sin scoring til 1-2 i anden periode. Men i tredje periode gik det helt galt for Andersens hold, da først Sean Kuraly og siden Charlie Coyle og Patrice Bergeron scorede til slutresultatet 5-1. Boston Bruins skal nu møde Columbus Blue Jackets med den danske højrewing Oliver Bjorkstrand på holdet i næste runde af slutspillet.

Tennis: Mikael Torpegaard vandt natten til onsdag dansk tid sin 2. runde-kamp ved ATP Challenger-turneringen i amerikanske Tallahassee (Florida) 6-2, 3-6, 6-4 over franske Alexandre Muller, og danskeren skal i 3. runde møde Federico Coria. Argentineren er yngre bror til den tidligere grusbanestjerne Guillermo Coria, der var top-10-spiller i sine bedste dage.

Fodbold: Manchester Citys manager, Pep Guardiola, svarer igen på Manchester Uniteds manager Ole Gunnar Solskjærs anklage om, at City-spillerne generelt laver mange bevidste taktiske frispark. Solskjær mener, at Manchester Citys spillere i deres kampe ofte laver bevidste frispark højt oppe på banen for at forhindre modstanderhold i at lave kontraangreb. Det siger nordmanden kort før, at de to Manchester-rivaler mødes i Premier League onsdag aften. Men ifølge Pep Guardiola er Solskjærs anklage blot et forsøg på at påvirke dommeren, der skal dømme onsdagens kamp, Andrew Marriner. »Det er selvfølgelig grunden«, siger Guardiola. »Når en spiller prøver at generobre bolden, er der kontakt, og der kan være frispark. Når det sker, og en spiller kommer for sent, er det derfor, at der er en dommer, der så kan vælge at give gult eller rødt kort. Jeg har aldrig forberedt mine spillere på at gøre det«, siger Guardiola.