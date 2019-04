Det danske VM-hold får markant forstærkning ind fra Canada

Ishockey. Det danske hold til det forestående VM i Slovakiet får en markant forstærkning. I næste uge støder den rutinerede NHL-spiller Mikkel Bødker fra det canadiske hold Ottawa Senators til truppen, oplyser Danmarks Ishockey Union i en pressemeddelelse. »Jeg har plejet lidt småskader i de seneste uger, men er nu fit for fight. Jeg glæder mig«, siger Bødker, mens landstræner Heinz Ehlers udtaler, at »Mikkel bringer tempo, fysik og målfarlighed ind på landsholdet, og han er virkelig en indsprøjtning, vi kan bruge konstruktivt«. Bødker lavede denne sæson 35 point i 71 kampe for Ottawa Senators, som er røget ud af slutspillet. VM spilles 10.-26. maj.

Ishockey. Den eneste dansker tilbage i kampen om Stanley Cup-trofæet er Oliver Bjorkstrand. Det står klart, efter at Lars Eller og sidste sæsons mestre fra Washington Capitals i nat tabte den sidste og afgørende kamp i første slutspilsrunde til Carolina Hurricanes. Der var tale om en vild affære, hvor Capitals førte 2-0, og Hurricanes måtte bruge to overtidsperioder til at endelig at vinde. Det er endnu uvist, om Eller støder til det danske hold, der skal spille VM i Slovakiet i maj. Det samme gælder stjernemålvogteren Frederik Andersen, som også er slået ud af slutspillet. Han har døjet med en lyskeskade. »Det gør jo VM mere end tvivlsomt, men jeg skal lige have talt med lægerne og klubben ved morgendagens exit meetings, før vi melder noget endeligt ud«, siger Andersen til TV2 Sport.

Fodbold. Forskellen på Manchester City og United er markant for tiden, erkender træner Ole Gunnar Solskjær, efter at hans United-hold onsdag tabte med 2-0 i rivalopgøret. »De seneste to sæsoner har de sat niveauet«, siger Solskjær til Sky Sports: »Det er bemærkelsesværdigt, hvad Pep Guardiola har gjort med sine spillere, og vi er så tæt på, i nabolaget, at vi mærker det hver dag (...) Der er en kvalitetsforskel. Det er derfor, de er nummer ét, og vi ligger, hvor vi gør. Det er vores opgave at lukke det hul og overhale dem«, siger Solskjær.

Fodbold. I marts måtte Nicki Bille bede om udsættelse af en retssag, da han ikke var kommet sig ovenpå en episode i december, hvor var blevet skudt i armen med et haglgevær. Men nu løber den i stedet af stablen torsdag og fredag, og denne gang er fodboldspilleren klar til at møde op i retten. »Det er helt klart min fornemmelse, at han er i en bedre tilstand nu«, siger Billes forsvarsadvokat, Asser Gregersen, til Ritzau. Den 31-årige fodboldspiller er tiltalt for at have truet en person med et luft- og fjedervåben og for at transportere våbnet på uforsvarlig vis. Derudover går anklagerne på, at han har været i besiddelse af cirka et kvart gram kokain, slået en dørmand med knytnæve og truet en sygeplejerske med vold. Han står uden klub, efter at Lyngby fyrede ham i efteråret.