Lazio-fans anmeldt for råbe abelyde til Milan-spiller

Fodbold. AC Milan har anmeldt Lazio-tilhængere til ’sportens øverste myndigheder’ for racisme oven på de to klubbers pokalkamp i onsdags. Det var Milans Franck Kessié og Tiemoué Bakayoko, som blev udsat for gentagne racistiske ytringer samt abelyde fra udeholdets fans før, under og efter kampen, som Lazio vandt 1-0, mener Milan.

»Det var hjerteskærende at overvære så vigtig en sportsbegivenhed på vores stadion, mens abelyde og racistiske fornærmelser blev råbt fra tilskuerpladserne. Vi skal være ekstremt meget på vagt. Fodbold handler om respekt. Fodbold skal ikke splitte, men samle mennesker«, siger Milans bestyrelsesformand Paolo Scaroni ifølge AFP.

Hos Lazio forsøger man ikke at benægte, at racismen fandt sted, men man er ked af, at hele klubben bliver ramt af en minoritets dårlige opførsel.

»Skaden, som er forårsaget af denne minoritet (af Lazio-fans, red.), rammer klubben og dens fans. Størstedelen af Lazios fans accepterer ikke sådan en opførsel«, svarer klubbens talsmand, Arturo Diaconale.

Direkte sport i tv

TV 2 Sport 14.00 Cykling: Tour of the Alps - 5. etape 15.30 Tennis: Porsche Grand Prix (k) 17.55 Ishockey: Norge-Danmark 20.30 Tennis: Porsche Grand Prix (k) 01.30/02.50 Basketball: NBA-slutspil TV3+ 19.00 Fodbold: AaB-Hobro TV3 Sport 11.00/15.00 F1: Aserbajdsjans GP - træning 13.00 Formel 2: Aserbajdsjans GP - kvalikikation 16.35 Tennis: Barcelona Open (m) 18.00 Fodbold: Barcelona-Chelsea 20.30 Fodbold: Augsburg- Leverkusen 01.00 Amerikansk fodbold: NFL-draft TV3 Max 14.00 Fodbold: Youth League 19.00 Fodbold: Vendsyssel-Randers FC 21.00 Fodbold: Ligue 1 6’eren 21.00 Fodbold: Liverpool FC-Huddersfield Eurosport 1 11.00 Snooker: VM 14.00 Cykling: Tour of the Alps 15.30/19.30 Snooker: VM Eurosport 2 10.00/14.00 Bordtennis: VM (k) 21.30 Golf: Zürich Classic Vis mere

Cykling. Den slovakiske stjerne Peter Sagan har ikke været på sit sædvanlige og skræmmende niveau i årets forårsklassikere, og nu dropper han helt at køre den sidste af forårets fire klassikere, Liège-Bastogne-Liège. Det meddeler han på Instagram. »Et hårdt Flèche Wallone er overstået. Jeg var her for at arbejde for holdet og bidrage til at få det bedst mulige resultat. Holdet og jeg besluttede, at det bedste for mig nu ville være at tage nogle dage fri, så jeg bedre kan forberede mig til de kommende løb startende med Tour of California 12. maj«.

Formel 1. Kevin Magnussen og Haas har haft svært ved at få fart i bilerne i de to seneste grandprixer. Dækkene synes at være problemet, og man har endnu ikke knækket koden til, hvorfor der er problemer. Alligevel tror Kevin Magnussen, at der kan være oprejsning at hente for ham selv og teamet under weekendens løb på banen i Baku, Aserbajdsjan. »Vi har før lavet point her i Baku med en langsom bil, og jeg tror ikke, at vi har en langsom bil i denne weekend. Vi har en hurtig bil. Vi har haft begge biler i samtlige Q3’er indtil videre i år, og så har vi været det næstlangsomste hold i grandprixet i næsten alle tre også. Jeg håber og tror på, at det er et spørgsmål om tid, inden vi finder løsningen på det problem«, lyder det fra Magnussen på pressemødet i Baku.

Fodbold. Atalanta møder Lazio i den italienske pokalfinale, efter at klubben besejrede Fiorentina 2-1 i semifinalernes returmøde. Det første opgør endte 3-3, og Atalanta er dermed videre med 5-4 samlet. Danske Christian Nørgaard sad på bænken i hele kampen for Fiorentina. Lazio blev finaleklar tidligere med en 1-0-sejr ude over AC Milan.

Volleyball. Holtes kvinder er tilbage som landets bedste efter at have vundet DM-finaleserien mod de forsvarende mestre, ærkerivalerne fra Brøndby med 3-1. Det var ottende gang på ni år, at netop de to klubber mødtes i den afsluttende duel om guldet. Efter tre hjemmesejre på stribe var der lagt op til, at finalen skulle trækkes til ultimativ længde, men torsdag aften brød Holte den hidtidige rytme ved at vinde 3-0 (25-17, 25-22 og 25-15) i Brøndby Stadionhal.