Superstjerne scorer 50 point, da mestrene kvalificerer sig til kvartfinalen

Direkte sport i tv TV 2 14.00 Håndbold: Esbjerg-København (k) 16.00 Håndbold: Odense-Her./-Ikast (k) TV 2 Sport 11.30 Cykling: Grand Prix Herning 17.00 Ishockey: Norge-Danmark 20.45 Fodbold: Barcelona-Levante 04.00 Basketball: Denver-San Antonio TV3+ 15.00 Formel 1 Baku, kvalifikation 18.30 Fodbold: Brighton-Newcastle TV3 Sport 10.00 Formel 2: Baku 12.00 Formel 1: Baku, træning 13.30 Fodbold: HB Køge-Viborg 16.00 Håndbold: Tatabanya-TTH (m) 18.00 NFL: Draft TV3 Max 13.30 Fodbold: Tottenham-West Ham 15.30 Fodbold: Dortmund-Schalke 04 18.00 Håndbold: Vive Kielce-Paris SG (m) 21.00 Fodbold: Rennes-Paris SG 6’eren 15.10 Formel E: Frankrig 16.00 Fodbold: S’hampton-Bournemouth 18.00 Formel E: Frankrig Eurosport 1 11.00 Snooker: VM 15.00 Standardvogne: Ungarn 16.00 Formel E: Frankrig 17.15 Snooker: VM Eurosport 2 13.00 Bordtennis: VM (k) 15.30 Snooker: VM 17.15 Bordtennis: World Cup Vis mere

Basketball. De forsvarende NBA-mestre fra Golden State Warriors er klar til kvartfinalen i den aktuelle turnering i den nordamerikanske basketball-liga efter en samlet sejr på 4-2 og Los Angeles Clippers. I den 6. af syv mulige opgør vandt Warriors 129-110, og især Kevin Durant imponerede med 50 point. Alene i første halvleg scorede Durant 38 point. Det var en tangering af legendariske ’Sir’ Charles Barkleys antal fra 1994. Der er dog et stykke op til rekorden, der indhaves af Wilt Chamberlain. Han præsterede i en kamp mod New York Knicks i 1962 hele 59 point.

Fodbold. Lørdagens kamp i den næstbedste engelske række The Championship mellem Bolton og Brentford i England er blevet aflyst, efter at Boltons spillere har truet med strejke som følge af klubbens økonomiske problemer. Bolton-spillerne har ifølge BBC løn til gode, og det har ført til truslen om strejke.

Tennis. Eugenie Bouchard var på et tidspunkt nr. 5 på verdensranglisten, og i 2014 nåede hun finalen i Wimbledon. Men canadierens karriere har i de senere år udviklet sig i negativ retning, og nu har hun stoppet samarbejdet med sin træner Michael Joyce. 25-årige Bouchard er for øjeblikket skadet og er dalet ned til en placering som nr. 81 i verden.

Håndbold. Playmakeren Mathilde Neesgaard skifter fra næste sæson til Skanderborg. 26-årige Neesgaard, der tilbage i 2015 spillede to landskampe, kommer fra TTH Holstebro.

Golf. Jeff Winther gik anden runde i European Tour-turneringen Trophée Hassan II i Marokko i par, og dermed er han bedst placerede dansker efter de to første runder. Winther er delt nummer 22. Lasse Jensen og Joachim B. Hansen er begge delt nummer 48 i samlet tre slag over banens par inden weekendens to sidste runder.