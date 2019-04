22-årig bliver som den anden dansker i historien valgt til NFL

Direkte sport i tv TV 2 14.10 Cykling: Liège-Bastogne-Liège TV 2 Sport 16.00 Tennis: Porsche Grand Prix (k) 19.00 Basketball: NBA-slutspil 02.10 Basketball: NBA-slutspil TV3+ 14.10 Formel 1: Aserbajdsjans Grand Prix 18.00 Fodbold: F.C. København-OB TV3 Sport 11.05 Formel 2: Aserbajdsjans Grand Prix 14.00 Fodbold: SønderjyskE-Vejle 16.30 Futsal: Champions League-finale 17.45 Tennis: Barcelona Open (m) 19.30 Motorsport: Nascar - Geico 500 TV3 Max 13.00 Fodbold: Leicester-Arsenal 17.30 Fodbold: Man. United-Chelsea 21.00 Fodbold: Marseille-Nantes 6’eren 15.05 Fodbold: Burnley-Manchester City Canal 9 14.00 Fodbold: AGF-AC Horsens 16.00 Fodbold: Brøndby-Esbjerg Eurosport 1 11.00/17.00 Snooker: VM 14.00 Cykling: Liège-Bastogne-Liège Eurosport 2 10.00 Standardvogne: VM-afdeling 13.30 Bordtennis: World Cup 14.00 Motorsport: Super GT 16.30 Standardvogne: VM-afdeling 20.00 Fodbold: Molde-Rosenborg 22.00 Ridebanespringning: Global Champions Tour Status: Til redigering I brug af: Korrekturstatus: Korrekturlæst Reporter(e): Sidst ændret: 27-04 18:51 - Kim Birger Reisz Bestilt størrelse: Aktuel størrelse: 207 lin - 803,86m Kategori: Contextual use: Nyhed Description: Correction: Anvendelser af denne branch: Politiken 28-04-2019, Lands/1udg - iBYEN, 1/22 Sport_3_Sø Alle anvendelser:

Amerikansk fodbold. Danske Hjalte Froholdt blev lørdag valgt i fjerde runde af NFL-draften af de forsvarende Super Bowl-mestre, New England Patriots. Den 22-årige fynbo er kun den anden dansker, som er kommet til verdens bedste liga for amerikansk fodbold via NFL-draften. Kickeren Morten Andersen fra Struer var den første. Han blev valgt af New Orleans Saints i 1982 og fortsatte karrieren helt frem til 2007. Senere blev han indlemmet i legendernes Pro Football Hall of Fame. NFL-draften er en årlig begivenhed, hvor de 32 NFL-hold skiftes til at håndplukke de bedste spillere fra de amerikanske universiteter.

»Det er fantastisk. Der er ikke ord, der kan forklare, hvordan jeg har det lige nu. Jeg prøver bare at komme igennem det uden at græde mere. Det er en fest nu, min familie og venner er her. Det er en god dag«, siger Froholdt til TV3 Sport ifølge Ritzau.

BMX. Simone Tetsche Christensen vandt lørdag World Cup-afdelingen i Manchester, og det var en historisk sejr, da det aldrig tidligere er lykkes en dansker at vinde på det niveau.

»Hun holder hovedet koldt i de vigtige situationer og er ikke bange for at tage nogle nærdueller på de rigtige tidspunkter. I finalen vidste hun, at mulighederne var gode for at vinde, så det var fantastisk at se, at hun gjorde det så sikkert og var forrest fra start til slut«, siger den danske BMX-landstræner Klaus Bøgh Andresen i en pressemeddelelse.

Fodbold. Efter tre sæsoners fravær er Norwich City tilbage i den engelske Premier League. Det blev en kendsgerning, da Norwich på hjemmebane besejrede Blackburn Rovers 2-1 og dermed er sikker på at slutte på en af de to øverste pladser, som giver oprykning. Den finske angriber Teemu Pukki, der tidligere blandt andet har optrådt for Brøndby, er med 28 mål i sæsonen stærkt medvirkende til oprykningen.

Ishockey. Jannik Hansens krop kan efter mange år som professionel ikke holde til mere, og derfor indstiller den danske stjerne karrieren, skriver TV 2. 33-årige Jannik Hansen spillede i en årrække i den nordamerikanske NHL-liga for blandt andet Vancouver Canucks, som han nåede Stanley Cup-finalen med. I denne sæson har han spillet for CSKA Moskva i KHL-ligaen, og med den klub vandt han mesterskabet.

Fodbold. Rennes vandt sensationelt den franske pokalfinale med en sejr over storklubben Paris Saint-Germain. PSG kom i løbet af de første 21 minutter planmæssigt foran 2-0 ved Dani Alves og Neymar, men på et selvmål af Presnel Kimpembe og yderligere en scoring af Mexer fik Rennes udlinget. Der blev ikke scoret i den forlængede spilletid, hvor PSG fik vist stjernespilleren Kylian Mbappe ud, og derfor skulle opgøret afgøres i en straffesparkskonkurrence. Her var Rennes skarpest og vandt 6-5. Christopher Nkunku brændte det afgørende forsøg for PSG.

Ishockey. Columbus Blue Jackets, der har danske Oliver Bjorkstrand på holdet, vandt 3-2 i den anden kamp i NHL-sputspillets anden runde over Boston Bruins. Dermed er stillingen samlet 1-1 i serien, hvor der spilles bedst af syv kampe. Der måtte overtid til for at finde en afgørelse på kampen.