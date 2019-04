Amputeret Arsenal-hold taber tredje kamp på stribe i grim sæsonafslutning

Direkte sport i tv TV 2 14.10 Cykling: Liège-Bastogne-Liège TV 2 Sport 16.00 Tennis: Porsche Grand Prix (k) 19.00 Basketball: NBA-slutspil 02.10 Basketball: NBA-slutspil TV3+ 14.10 Formel 1: Aserbajdsjans Grand Prix 18.00 Fodbold: F.C. København-OB TV3 Sport 11.05 Formel 2: Aserbajdsjans Grand Prix 14.00 Fodbold: SønderjyskE-Vejle 16.30 Futsal: Champions League-finale 17.45 Tennis: Barcelona Open (m) 19.30 Motorsport: Nascar - Geico 500 TV3 Max 13.00 Fodbold: Leicester-Arsenal 17.30 Fodbold: Man. United-Chelsea 21.00 Fodbold: Marseille-Nantes 6’eren 15.05 Fodbold: Burnley-Manchester City Canal 9 14.00 Fodbold: AGF-AC Horsens 16.00 Fodbold: Brøndby-Esbjerg Eurosport 1 11.00/17.00 Snooker: VM 14.00 Cykling: Liège-Bastogne-Liège Eurosport 2 10.00 Standardvogne: VM-afdeling 13.30 Bordtennis: World Cup 14.00 Motorsport: Super GT 16.30 Standardvogne: VM-afdeling 20.00 Fodbold: Molde-Rosenborg 22.00 Ridebanespringning: Global Champions Tour Status: Til redigering I brug af: Korrekturstatus: Korrekturlæst Reporter(e): Sidst ændret: 27-04 18:51 - Kim Birger Reisz Bestilt størrelse: Aktuel størrelse: 207 lin - 803,86m Kategori: Contextual use: Nyhed Description: Correction: Anvendelser af denne branch: Politiken 28-04-2019, Lands/1udg - iBYEN, 1/22 Sport_3_Sø Alle anvendelser:

Fodbold. Søndag eftermiddag var det af største vigtighed, at Arsenal-manager Unay Emery kunne motivere sit mandskab til at levere en god præstation i Leicester. Det skete ikke, og da holdet tilmed fik udvist Ainsley Maitland-Niles, gik det helt skævt mod Kasper Schmeichel & Co., der vandt 3-0. Med to scoringer af Jamie Vardy og en af Youri Tielemans kunne Leicester rykke frem på ottendepladsen, mens Arsenal missede muligheden for at styrke sine chancer i striden om Champions League-billetterne. Næste opgave for Arsenal har lige så stor vigtighed: torsdag spiller Gunners nemlig første Europa League-semifinalekamp mod Valencia på Emirates. Optakten med tre Premier League-nederlag på stribe kunne næppe have været værre.

Amerikansk fodbold. Danske Hjalte Froholdt blev lørdag valgt i fjerde runde af NFL-draften af de forsvarende Super Bowl-mestre, New England Patriots. Den 22-årige fynbo er kun den anden dansker, som er kommet til verdens bedste liga for amerikansk fodbold via NFL-draften. Kickeren Morten Andersen fra Struer var den første. Han blev valgt af New Orleans Saints i 1982 og fortsatte karrieren helt frem til 2007. Senere blev han indlemmet i legendernes Pro Football Hall of Fame. NFL-draften er en årlig begivenhed, hvor de 32 NFL-hold skiftes til at håndplukke de bedste spillere fra de amerikanske universiteter.

Foto: Usa Today Uspw/Ritzau Scanpix Hjalte Froholdt er den blot anden dansker, der bliver valgt af en klub i NFL.

»Det er fantastisk. Der er ikke ord, der kan forklare, hvordan jeg har det lige nu. Jeg prøver bare at komme igennem det uden at græde mere. Det er en fest nu, min familie og venner er her. Det er en god dag«, siger Froholdt til TV3 Sport ifølge Ritzau.

Fodbold. Med en sejr på 1-0 over Bayern München blev Barcelonas kvinder søndag klar til Champions League-finalen. Angriberen Mariona Caldentey stod for kampens eneste scoring i første halvlegs tillægstid. Catalonierne havde også en 1-0-sejr med fra den første semifinale på udebane. Årets finale afvikles i Budapest 18. maj.

Atletik. Eliud Kipchoge havde fart på, da han vandt London Marathon for 4. gang. Kenyanerens tid på 2.02,37 timer er nemlig den hurtigste vindertid i løbet nogensinde. Det er samtidig den næstbedste tid i verden gennem tiderne. 2019-udgaven af kvindernes løb blev også vundet af en kenyaner i form af 25-årige Brigid Kosgei.

Motorsport. Kimi Räikkönen skal starte søndagens formel 1-grandprix fra pitlane efter at han er blevet diskvailficeret fra lørdagens kvalifikation. Årsagen til diskvalifikationen er en ulovlig frontvinge. Den finske Alfa Romeo-kører skulle have startet løbet fra 9. position.

BMX. Simone Tetsche Christensen vandt lørdag World Cup-afdelingen i Manchester, og det var en historisk sejr, da det aldrig tidligere er lykkes en dansker at vinde på det niveau.

»Hun holder hovedet koldt i de vigtige situationer og er ikke bange for at tage nogle nærdueller på de rigtige tidspunkter. I finalen vidste hun, at mulighederne var gode for at vinde, så det var fantastisk at se, at hun gjorde det så sikkert og var forrest fra start til slut«, siger den danske BMX-landstræner Klaus Bøgh Andresen i en pressemeddelelse.

Basketball. For første gang i et årti er Denver Nuggets klar til kvartfinalerne i den nordamerikanske NBA-liga efter at have elimineret de tidligere femdobbelte mestre fra San Antonio Spurs samlet 4-3. Denver vandt den 7. og afgørende kamp 90-86, og den helt store spiller var Nikola Jokic, der lavede en såkaldt triple double med 21 point, 15 rebounds og 10 assist. I kvartfinalen møder Denver nu Portland Trail Blazers.

De fire kvartfinaler, hvor der igen spilles bedst af 7 kampe: