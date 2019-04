Sergio Agüero sender City tilbage på førstepladsen

Direkte sport i tv TV 2 14.10 Cykling: Liège-Bastogne-Liège TV 2 Sport 16.00 Tennis: Porsche Grand Prix (k) 19.00 Basketball: NBA-slutspil 02.10 Basketball: NBA-slutspil TV3+ 14.10 Formel 1: Aserbajdsjans Grand Prix 18.00 Fodbold: F.C. København-OB TV3 Sport 11.05 Formel 2: Aserbajdsjans Grand Prix 14.00 Fodbold: SønderjyskE-Vejle 16.30 Futsal: Champions League-finale 17.45 Tennis: Barcelona Open (m) 19.30 Motorsport: Nascar - Geico 500 TV3 Max 13.00 Fodbold: Leicester-Arsenal 17.30 Fodbold: Man. United-Chelsea 21.00 Fodbold: Marseille-Nantes 6’eren 15.05 Fodbold: Burnley-Manchester City Canal 9 14.00 Fodbold: AGF-AC Horsens 16.00 Fodbold: Brøndby-Esbjerg Eurosport 1 11.00/17.00 Snooker: VM 14.00 Cykling: Liège-Bastogne-Liège Eurosport 2 10.00 Standardvogne: VM-afdeling 13.30 Bordtennis: World Cup 14.00 Motorsport: Super GT 16.30 Standardvogne: VM-afdeling 20.00 Fodbold: Molde-Rosenborg 22.00 Ridebanespringning: Global Champions Tour Status: Til redigering I brug af: Korrekturstatus: Korrekturlæst Reporter(e): Sidst ændret: 27-04 18:51 - Kim Birger Reisz Bestilt størrelse: Aktuel størrelse: 207 lin - 803,86m Kategori: Contextual use: Nyhed Description: Correction: Anvendelser af denne branch: Politiken 28-04-2019, Lands/1udg - iBYEN, 1/22 Sport_3_Sø Alle anvendelser:

Vis mere

Fodbold. Manchester City er tilbage på førstepladsen i Premier League, efter holdet søndag eftermiddag sejrede 1-0 på udebane over Burnley. Men først efter en times belejring af Burnley-målet kom forløsningen, da Sergio Agüero fik bugseret bolden over stregen. Pep Guardioles hold misbrugte mange store målchancer, men Burnley havde så lidt at komme med, at gæsterne ikke blev straffet. Næste opgave for Manchester City bliver hjemmekampen mod Leicester City.

Fodbold. Hamburger SV led et lille knæk i kampen om en hurtige returbillet til Bundesligaen, da storklubben på udebane tabte 2-0 til Union Berlin. Samtidig vandt Paderborn 3-1 hjemme over Heidenhei,. og resultaterne betød, at HSV nu er på 4. pladsen i 2. Bundesliga, hhvorfra kun de to bedste rykker op. Der er dog kun et enkelt point op til Paderborn på 2. pladsen med tre kampe igen. 1. FC Köln fører md et forspring på fem point til Paderborn.

Foto: Pau Barrena/Ritzau Scanpix Dominic Thiem har indtil nu haft et flot forår med titlerne i både Indian Wells og Barcelona.

Dominic Thiem har indtil nu haft et flot forår med titlerne i både Indian Wells og Barcelona. Foto: Pau Barrena/Ritzau Scanpix

Tennis. Østrigske Dominic Thiem har haft en forrygende weekend på spansk grus. Lørdag besejrede han manden med 11 Barcelona Open-titler, Rafael Nadal, i semifinalen, og søndag leverede han endnu en bemærkelsesværdig præstation, da han knusende sikkert nedkæmpede den ellers meget formstærke russer Daniil Medvedev 6-4, 6-0 i finalen. Dermed er der lagt op til en meget spændende turnering i Madrid, hvor også Novak Djokovic og Roger Federer vender tilbage til ATP Touren.

Fodbold. Søndag eftermiddag var det af største vigtighed, at Arsenal-manager Unay Emery kunne motivere sit mandskab til at levere en god præstation i Leicester. Det skete ikke, og da holdet tilmed fik udvist Ainsley Maitland-Niles, gik det helt skævt mod Kasper Schmeichel & Co., der vandt 3-0. Med to scoringer af Jamie Vardy og en af Youri Tielemans kunne Leicester rykke frem på ottendepladsen, mens Arsenal missede muligheden for at styrke sine chancer i striden om Champions League-billetterne. Næste opgave for Arsenal har lige så stor vigtighed: torsdag spiller Gunners nemlig første Europa League-semifinalekamp mod Valencia på Emirates. Optakten med tre Premier League-nederlag på stribe kunne næppe have været værre.

Tennis. Petra Kvitova vandt søndag grusbaneturneringen Porsche Grand Prix i Stuttgart, da hun nedkæmpede Anett Kontaveit fra Estland 6-3, 7-6. Dermed har tjekken erobret i alt 27 titler i karrieren, og hun har fået en fin optakt til resten af grusbanesæsonen i Europa, der kulminerer med French Open i Paris.

Cykling. Cecilie Uttrup Ludwig kørte over stregen som nr. 10, da kvindernes udgave af Liège-Bastogne-Liège søndag blev kørt. Det er danskerens sjette top-10-placering i 2019. Uttrup Ludwig kom i mål 1 minut og 43 sekunder efter vinderen, hollandske Annemiek van Vleuten, der tog sin anden sejr i 2019 efter at have vundet Strade Bianche i starten af marts. Danske Annika Langvad var også med søndag og kom i mål som nr. 14 i samme tid som Uttrup Ludwig.

Fodbold. Katrine Veje, Janni Arnth og resten af Arsenals kvindehold er engelske mestre. Guldet blev sikret søndag med en 4-0-sejr over Brighton. Det er tredje gang, at Arsenal bliver engelske mestre i det nuværende ligaformat, der har eksisteret siden 2010. Det er dog første gang siden 2012, at London-klubben ender øverst i tabellen. Der mangler stadig at blive spillet en enkelt kamp, men da Arsenal er 6 point foran Manchester City på andenpladsen, er guldet sikret.

Fodbold. Sheffield United er for første gang siden sæsonen 2006-2007 klar til at spille i Premier League. Det blev en kendsgerning søndag, uden holdet selv var i aktion. Det var derimod ligaens nr. 3, Leeds, der på hjemmebane spillede 1-1 mod Aston Villa. Leeds skulle vinde for at holde liv i en tynd mulighed for at overhale Sheffield United på andenpladsen. Med det uafgjorte resultat i Leeds er Sheffield United sikker på at slutte blandt de to øverste i Championships, der begge rykker direkte op.

Amerikansk fodbold. Danske Hjalte Froholdt blev lørdag valgt i fjerde runde af NFL-draften af de forsvarende Super Bowl-mestre, New England Patriots. Den 22-årige fynbo er kun den anden dansker, som er kommet til verdens bedste liga for amerikansk fodbold via NFL-draften. Kickeren Morten Andersen fra Struer var den første. Han blev valgt af New Orleans Saints i 1982 og fortsatte karrieren helt frem til 2007. Senere blev han indlemmet i legendernes Pro Football Hall of Fame. NFL-draften er en årlig begivenhed, hvor de 32 NFL-hold skiftes til at håndplukke de bedste spillere fra de amerikanske universiteter.

Foto: Usa Today Uspw/Ritzau Scanpix Hjalte Froholdt er den blot anden dansker, der bliver valgt af en klub i NFL.

Hjalte Froholdt er den blot anden dansker, der bliver valgt af en klub i NFL. Foto: Usa Today Uspw/Ritzau Scanpix

»Det er fantastisk. Der er ikke ord, der kan forklare, hvordan jeg har det lige nu. Jeg prøver bare at komme igennem det uden at græde mere. Det er en fest nu, min familie og venner er her. Det er en god dag«, siger Froholdt til TV3 Sport ifølge Ritzau.

Fodbold. Med en sejr på 1-0 over Bayern München blev Barcelonas kvinder søndag klar til Champions League-finalen. Angriberen Mariona Caldentey stod for kampens eneste scoring i første halvlegs tillægstid. Catalonierne havde også en 1-0-sejr med fra den første semifinale på udebane. Årets finale afvikles i Budapest 18. maj. Her bliver Barcelonas modstander franske Lyon.

Atletik. Eliud Kipchoge havde fart på, da han vandt London Marathon for 4. gang. Kenyanerens tid på 2.02,37 timer er nemlig den hurtigste vindertid i løbet nogensinde. Det er samtidig den næstbedste tid i verden gennem tiderne. 2019-udgaven af kvindernes løb blev også vundet af en kenyaner i form af 25-årige Brigid Kosgei.