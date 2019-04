Den store hollænder er Premier Leagues bedste

Direkte sport i tv Mandag 29. april TV 2 Sport 18.30 Håndbold: SønderjyskE-Skjern (m) 20.30 Håndbold: BSV-GOG (m) 1.30/2.50Basketball: NBA-slutspil TV3 Sport 19.00 Fodbold: FCN-FCM TV3 Max 18.00 Fodbold:Youth League Eurosport 1 14.00/19.30Snooker: VM



Fodbold. Liverpools forsvarsklippe Virgil van Dijk har været denne sæsons bedste spiller i Premier League. Hollænderen sejrede i den engelske spillerforening PFA’s årlige prisuddeling, hvor det er spillerne selv, der uddeler trofæerne. »Det er meget svært at sætte ord på. Jeg tror, at det er den største hæder, man kan få som spiller. At blive stemt på af dem, man spiller mod hver weekend. Jeg er meget stolt«, siger forsvarsspilleren ifølge nyhedsbureauet AFP. Manchester Citys 24-årige kantspiller Raheem Sterling vandt prisen for bedste unge spiller. Raheem Sterling, der regnedes som største rival til Virgil van Dijk, kan formentlig leve med, at han ikke vandt begge priser. Sterlings klub ligger nemlig til at besejre Liverpool i kampen om mesterskabet.

Fodbold. Den tyrkiske klub Alanyaspor er ramt af en tragedie. En minibus med 7 spillere som passagerer forulykkede søndag på vej hjem fra kamp, beretter Ritzau. Den tjekkiske landsholdsspiller Josef Sural, 28 år, døde efter ulykken af sine kvæstelser på et hospital i Alanya. Angriberen Sural spillede 20 A-landskampe for Tjekkiet.

Cykling. Efter søndagens grandiose sejr i Liege-Bastogne-Liege holder Jakob Fuglsang (Astana) en lille pause, inden han indleder jagten på endnu mere succes i løbet af sommeren. »Så er det tid til at fokusere på Touren. Men det her giver helt sikkert noget motivation. Al den hårde træning har båret frugt for denne halvdel af sæsonen. Det giver selvfølgelig noget blod på tanden«, siger Jakob Fuglsang til Ritzau.

Golf. Nanna Koerstz Madsen gik ned på finalerunden i LPGA-turneringen i Los Angeles. Madsen indledte finalen som nummer 2, men fire bogeys på de første syv huller sendte danskeren ud af kampen om sejren. Nanna Koerstz Madsen sluttede som nummer 13 med 9 slag op til vinderen. Minjee Lee fra Australien vandt med fire slag ned til nummer to Sei Young Kim (Sydkorea).

Fodbold. Real Madrid tabte søndag aften for 10. gang i denne sæson i den spanske liga, da det blev 0-1 i bykampen på mod udebane mod Rayo Vallecano. Det er 10 år siden, Real Madrid senest har tabt 10 ligakampe i én sæson.

Fodbold. De seneste 4 års mestre i Norge fortsætter nedturen. Rosenborg med Mike Jensen og Nicklas Bendtner fra start tabte søndag 0-3 ude mod Molde. Roisenborg ligger sidste med bare 2 point efter 5 kampe.