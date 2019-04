Lille Danmark rykker flot frem blandt de store på liste over de største sportsarrangører

Direkte sport i tv TV 2 Sport 18.30 Håndbold: Århus-Skanderborg (m) 20.30 Håndbold: TTH-Aalborg (m) 04.00 Basketball: NBA-slutspil 05.20 Basketball: NBA-slutspil TV3+ 21.00 Fodbold: Tottenham-Ajax TV3 Sport 19.00 Fodbold: Montpellier-Paris SG Eurosport 1 11.00 Billard: Snooker, VM Eurosport 2 16.00 Cykling: Romandiet Rundt

Events: Lande som Kina, USA og Japan står ofte forrest i køen, når store internationale sportsbegivenheder skal placeres. Men igen i 2019 er Danmark på trods af sin beskedne størrelse med helt fremme i den internationale elite, og i år rykker Danmark to pladser frem. Det viser en liste, som analysefirmaet Sportcal udarbejder årligt. På årets liste er Danmark rykket op på 12.-pladsen, og kun lande med langt højere befolkningstal er rangeret højere. Analysefirmaet tager højde for events syv år bagud og syv år frem i tiden, da mange fremtidige globale events tildeles i god tid.

De 15 største sportsarrangører i verden: 1. Kina, 2. USA, 3. Japan, 4. England, 5. Rusland, 6. Canada, 7. Frankrig, 8. Tyskland, 9. Italien, 10. Spanien, 11. Sydkorea, 12. Danmark, 13. Schweiz, 14. Holland, 15. Østrig. (Kilde: Sportcal)

Håndbold: Ifølge TV 2 vender verdens- og olympisk mester Morten Olsen retur til dansk håndbold næste år, når han skal spille for GOG. Playmakerens kontrakt med bundesligaklubben Hannover-Burgdorf udløber efter næste sæson, og til den tid har Morten Olsen spillet i udlandet 10 år. Morten Olsen spillede i GOG allerede i perioden 2003-2005. Overfor TV 2 ønsker Morten Olsen ikke at be- eller afkræfte, om han skal spille for GOG, men siger at »min agent er i gang med at se på de muligheder, der er i Danmark«.

Motorsport: Undtagen i 1980, hvor banen skulle renoveres, har Monza siden 1950 lagt asfalt til det italienske formel 1-grandprix. Og det fortsætter til og med i hvert fald 2024. Den berømte italienske bane er nemlig blevet med ejerne af formel 1 om de økonomiske detaljer i en forlængelse af kontrakten, og der mangler blot et par underskrifter før alt er på plads.

Tennis: 38 millioner pund - svarende til 329 millioner kroner. Så meget spilles der om ved dette års Wimbledon. Det skriver tennisklubben All England Club, der er arrangøren bag den prestigefulde turnering, tirsdag på sin hjemmeside ifølge Ritzau. Det er en stigning i præmiepenge på 11,8 procent i forhold til 2018. Både herrernes og kvindernes Wimbledon-mester i single vil få godt 20 millioner kroner i præmie.

Motorsport: Ring Knudstorp i Sverige lægger asfalt til sæsonstarten i kampen om det danske standardvognsmesterskab, Mascot DTC, i den kommende weekend. I forhold til tidligere år køres der efter et nyt format med otte korte indledende heats, hvor hver kører starter fra en ny startplacering hver gang. Efter de otte heats afsluttes der med et længere finaleløb. Det giver i alt ni heats og dermed ni starter i stedet for tre som i de tidligere sæsoner.

Golf: Når Made in Denmark afvikles 23.-26. maj på banen i Himmerland bliver det med deltagelse af de fem tidligere vindere af turneringen. Matt Wallace, Julian Suri, Thomas Pieters, David Horsey og Marc Warren har nemlig alle meldt deres ankomst til Danmark.

Fodbold: Rio Ferdinand har ifølge flere engelske medier været til samtale hos hos Manchester Uniteds næstformand Ed Woodward om den nye stilling som sportsdirektør i traditionsklubben. Om det så også bliver den tidligere forsvarskæmpe, der spillede i United fra 2002-2014, der får jobbet er en anden sag. Også de to andre tidligere Manchester United-spillere Mike Phelan og Darren Fletcher samt den nuværende RB Leipzigs Paul Mitchell nævnes hos blandt andet Sky Sports som kandidater.

Håndbold: TTH Holstebro skal op imod den tyske storklub THW Kiel i semifinalen ved Final 4-stævnet i EHF Cuppen 17.-18. maj. Kiel er også vært for stævnet, så de danske brødre Niklas og Magnus Landin, der spiller for THW, har fordel af hjemmebane. Den anden semifinale står mellem Füchse Berlin med blandt andre Hans Lindberg på holdet, og Porto.

Basketball: Chris Paul fra Houston Rockets har fået en bøde på 35.000 dollars (knap 235.000 kr.) for et sammenstød med en dommer. Situationen opstod i kampen mellem Rockets og Golden State Warriors, hvor Paul var vred over, at han ikke fik tilkendt et frikast efter en nærkamp med Klay Thompson. Da der efterfølgende var kropskontakt mellem Chris Paul og dommeren blev spilleren idømt en teknisk fejl.