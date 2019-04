Medie sender Morten Olsen hjem til dansk klub

Direkte sport i tv TV 2 Sport 18.30 Håndbold: Århus-Skanderborg (m) 20.30 Håndbold: TTH-Aalborg (m) 04.00 Basketball: NBA-slutspil 05.20 Basketball: NBA-slutspil TV3+ 21.00 Fodbold: Tottenham-Ajax TV3 Sport 19.00 Fodbold: Montpellier-Paris SG Eurosport 1 11.00 Billard: Snooker, VM Eurosport 2 16.00 Cykling: Romandiet Rundt

Håndbold. Ifølge TV 2 vender verdens- og olympisk mester Morten Olsen retur til dansk håndbold næste år, når han skal spille for GOG. Playmakerens kontrakt med bundesligaklubben Hannover-Burgdorf udløber efter næste sæson, og til den tid har Morten Olsen spillet i udlandet 10 år. Morten Olsen spillede i GOG allerede i perioden 2003-2005. Overfor TV 2 ønsker Morten Olsen ikke at be- eller afkræfte, om han skal spille for GOG, men siger at »min agent er i gang med at se på de muligheder, der er i Danmark«.

Boksning. I stedet for Jarrell Miller skal sværvægtsverdensmester Anthony Joshua nu møde amerikaneren Andy Ruiz jr. 1. juni i en kamp om titlen. Miller måtte opgive VM-kampen, da han dumpede i en dopingrpøve, og derfor får 29-årige Ruiz nu chancen. Han har en gang tidligere bokset om sværvægts-VM og tabte ved den lejlighed til New Zealands Joseph Parker.

Håndbold. Den norske storklub Larvik har vundet 19 mesterskaber og Champions League, men økonomiske problemer gør, at holdet er i store vanskeligheder før semifinalen i dette års turnering mod Kristiansand 1. maj. For at løse de økonomiske problemer er samtlige førsteholdsspillere nemlig opsagt 30. april, og Larvik kan derfor være tvunget til at stille med et U18-hold til semifinalen.

Basketball. Philidelphia 76ers udlignede til 1-1 i kvartfinale-serien mod Toronto Raptor med en udesejr på 94-89. Jimmy Butler scorede 30 point for 76ers. I en anden kvartfinale kom Denver Nuggets godt fra start i serien, der spilles bedst af 7 kampe. Nuggets slog Portland Trail Blazers 121-113 og fører dermed 1-0.

Amerikansk fodbold. Den legendariske sværvægtsverdensmester Evander Holyfields søn, Elijah, går i faderens fodspor og satser på en fremtid indenfor sportens verden. Det er dog ikke boksning, men amerikansk fodbold, den 21-årige Holyfield har kastet sig over. Han optræder som running back og har skrevet kontrakt med NFL-klubben Carolina Panthers, oplyser klubben på sin hjemmesiden ifølge Ritzau.

Amerikansk fodbold. Kickeren Phillip Andersen må se sig om efter en anden klub efter at han er blevet fritstillet af NFL-klubben Tampa Bay Buccaneers. Den 28-årige dansker underskrev i februar entre år lang rookiekontrakt med Buccanneers, men uheldigvis for Andersen var der en klausul i aftalen, som betød, at han kunne blive fyret når som helst. Den klausul har klubben nu udnyttet for at gøre plads til nye spillere hentet i den nys overståede draft.

Håndbold. Med en 30-29-sejr på udebane over Bjerringbro-Silkeborg er GOG klar til DM-semifinalen. Hjemmeholdet førte knebnet 15-14 ved pausen, men måtte se fynboerne løbe med sejren efter pausen. Nicklas Kirkeløkke blev med fem mål bedste skytte hos GOG.