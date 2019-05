Spansk målmandslegende ramt af hjertetilfælde

Oliver Bjorkstrand og Colombus Blue Jackets vandt over Boston Bruins, og Christian Eriksen er skuffet over sit holds indsats.

Fodbold. Ifølge flere spanske medier er FC Portos veteranmålmand Iker Casillas blevet ramt af et hjertetilfælde under onsdagens træning. Den spanske målmand er fortsat indlagt på hospitalet til behandling, beretter blandt andet Marca og AS. Den portugisiske avis A Bola skriver, at Casillas, der har stået i Porto siden 2015, er uden for livsfare. 37-årige Iker Casillas stod i 16 år for Real Madrid, og han har spillet 167 landskampe for Spanien med hvem han er verdens- og europamester. FC Porto bekræfter, at Casillas har haft et hjertetilfælde, men at hans tilstand nu er stabil.

Fodbold: Det så ikke godt ud, da Tottenhams Jan Vertonghen mod slutningen af første halvleg faldt i græsset med blodet løbende ned ad ansigtet i Champions League-semifinalen mod Ajax tirsdag aften. Forsvarsspilleren stødte sammen med holdkammeraten Toby Alderweireld i en luftduel og blødte kraftigt fra næsen. Han blev lappet sammen af holdets lægestab og sendt på banen igen efter at have skiftet sin blodige spillertrøje, men få øjeblikke senere måtte han hjælpes fra banen og så tydeligt groggy ud. Efter kampen mødte Tottenhams lægestab kritik for at lade ham spille videre, men Tottenham-manager Mauricio Pochettino forsvarer lægernes beslutning. »Jeg var ikke involveret. Det var lægens beslutning. Det er så vigtigt, at reglerne og protokollerne er der, og vores lægestab fulgte protokollerne«, siger Pochettino ifølge The Guardian.

»Vi skal beskytte spillernes helbred, og lægerne fulgte reglerne og vurderede, at det var muligt for Jan at spille videre. Men vi var nødt til at skifte ham ud, da han fik det skidt. Nu har han det okay. Han gik selv og var afslappet, og jeg håber ikke, det er noget alvorligt«, siger manageren.

Fodbold.Jess Thorup løb onsdag ind i en ny skuffelse som træner for den belgiske klub Gent. Holdet stillede op som favorit i landets pokalfinale, men tabte den med 1-2 til KV Mechelen fra den næstbedste række. Det var et nyt lavpunkt for Thorup, der har haft et elendigt slutspil. Således er det blot blevet til et enkelt point i de første seks runder af mesterskabsspillet, hvor klubben ligger nummer seks og dermed sidst. Gent kom ellers foran 1-0, men formåede ikke at holde fast i føringen.

Motorsport. Fernando Alonso stopper efter en enkelt sæson karrieren i VM-serien for sportsvogne, WEC. Hvad fremtiden derefter skal bringe for den tidligere dobbelte formel 1-verdensmester melder historien ikke noget om. En mulighed er rallyet Paris-Dakar. Der resterer to løb af WEC i denne sæson.