Tottenham-manager forsvarer sine læger efter Vertonghens hovedskade

Oliver Bjorkstrand og Colombus Blue Jackets vandt over Boston Bruins, og Christian Eriksen er skuffet over sit holds indsats.

FOR ABONNENTER

Fodbold: Det så ikke godt ud, da Tottenhams Jan Vertonghen mod slutningen af første halvleg faldt i græsset med blodet løbende ned ad ansigtet i Champions League-semifinalen mod Ajax tirsdag aften. Forsvarsspilleren stødte sammen med holdkammeraten Toby Alderweireld i en luftduel og blødte kraftigt fra næsen. Han blev lappet sammen af holdets lægestab og sendt på banen igen efter at have skiftet sin blodige spillertrøje, men få øjeblikke senere måtte han hjælpes fra banen og så tydeligt groggy ud. Efter kampen mødte Tottenhams lægestab kritik for at lade ham spille videre, men Tottenham-manager Mauricio Pochettino forsvarer lægernes beslutning. »Jeg var ikke involveret. Det var lægens beslutning. Det er så vigtigt, at reglerne og protokollerne er der, og vores lægestab fulgte protokollerne«, siger Pochettino ifølge The Guardian.