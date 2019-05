Messi efter sejren: Det bliver svært at spille på Anfield

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 14.00 Cykling: Tour of Yorkshire, 1. etape 19.05 Basketball: Bakken B.-Horsens IC 02.00 Basketball: Philadelphia-Toronto TV3 Sport 20.00 Dart: Premier League 01.35 Ishockey: Columbus-Boston 6’eren 20.00 Fodbold: E. Frankfurt-Chelsea Eurosport 1 13.45 Billard: Snooker, VM Eurosport 2 16.00 Cykling: Romandiet Rundt 17.30 Cykling: Tour of Yorkshire 20.00 Golf: Wells Fargo Championship 21.00 Fodbold: Arsenal-Valencia Vis mere

Fodbold: Lionel Messi scorede sit mål nr. 600, da Barcelona slog Liverpool med 3-0 i den første kamp i semifinalen i Champions League. Med to mål var den argentinske troldmand stærkt medskyldig i, at Barcelona sidder med gode kort på hånden inden returopgøret på Anfield i Liverpool. »Det er ikke afgjort, for vi skal til et stadion, der er svært at spille på og som har en historie, der presser rivaler, men vi er glade for onsdagens kamp«, siger Lionel Messi ifølge nyhedsbureauet AP. »Det her er den kritiske tid. Den bedste tid. Vi skal være mere forenet end nogensinde. I begyndelsen af året sagde vi, at vi ville gøre det her sammen«.

Liverpool missede flere store chancer i løbet af kampen, særligt da Mohamed Salah ramte stolpen efter Messis flotte mål på frispark til 3-0. Dermed skal Liverpool score fem gange på Anfield for at gå videre til finalen, hvis Barcelona blot scorer et enkelt. »Det var tydeligt, at de ønskede at score, fordi et udebanemål betyder så meget, men det gjorde de ikke, og nu har vi en stor fordel«, siger Messi ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Caster Semenya har i årevis følt sig forfulgt af Det Internationale Atletikforbund, men hun vil fortsætte sin karriere. Måske i en anden disciplin end 800 meter. Foto: Denis Balibouse/Ritzau Scanpix

Atletik: Det Sydafrikanske Atletikforbund (ASA) er mildest talt forarget over onsdagens afgørelse i sportsdomstolen CAS, der gav Det Internationale Atletikforbund (IAAF) medhold i, at forbundet må kræve medicinering af kvindelige atleter med et særligt højt testosteron-niveau. Det drejer sig især om disciplinerne 400, 800 og 1.500 meter. På 800 meter er sydafrikanske Caster Semenya verdens bedste, og det var netop hende og ASA, der havde bragt sagen til CAS, efter IAAF sidste år ville indføre et nyt regelsæt på området, som løberen mente var et direkte angreb på hende. »Afgørelsen blåstempler ikke blot diskrimination, den går rigtig langt for at gøre det. Det er efter vores mening en skandaløs afgørelse«, lyder det i en udtalelse fra ASA. »Vi kan slet ikke forstå, at en institution som CAS, der ellers nyder stor respekt, kan godkende denne diskrimination. Vi er dybt skuffede og chrokerede«.

Fodbold: Før torsdagens Europa League-semifinale ude mod Eintracht Frankfurt slår Chelsea-manager Maurizio Sarri fast, at han har tillid til Andreas Christensen, som ellers ikke er blandt hans foretrukne midterforsvarere. »Andreas har spillet 25 kampe i den her sæson, så han er klar. Jeg håber, at han er frisk mentalt og fysisk. Jeg er sikker på, at han vil kunne spille alle kampe, så mit problem er mere antallet af midterforsvarere, jeg har til rådighed. Jeg har masser af tillid til Andreas, for han har spillet vigtige kampe og gjort det godt«, siger Chelsea-manageren til klubbens hjemmeside. 23-årige Andreas Christensen var i sidste sæson ofte fast starter for Chelsea med i alt 40 kampe. Her blev det til 27 kampe i Premier League, hvor det blot er blevet til 7 i denne sæson.

Fodbold: 0-3 er et rædselsfuldt resultat, men Liverpool-manager Jürgen Klopp er alligevel godt tilfreds med sit hold efter den første Champions League-semifinale mod Barcelona. »Drengene spillede en fantastisk kamp. Det vigtigste er, at vi viste stolthed over at spille for Liverpool og viste et flot ansigt. Hvis man ikke har set kampen, vil man tænke, at det var et klart nederlag. Men dem, der så kampen, vil sige, at det var en fremragende kamp. Men 0-3 er selvfølgelig ikke et godt resultat«, siger Jürgen Klopp til 3+. Liverpool pressede Barcelona i lange faser af kampen, men Luis Suárez og især Lionel Messi var hård ved englænderne. »Der var et par situationer, hvor vi uheldige, men det ændrer ikke resultatet. Jeg er stolt af måden, vi spillede og kæmpede på. Nu må vi arbejde ud fra det, vi har«, siger Klopp.