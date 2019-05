Serena Williams gør comeback på gruset i Rom

Direkte sport i tv Fredag 3. maj TV 2 Sport 10.00 & 15.40 Cykling: Tour of Yorkshire 2.00 Basketball: Milwaukee-Boston 4.30 Badminton: New Zealand Open TV3 Sport 12.40 Standardvogne: V8 18.00 Fodbold: Fredericia-Silkeborg 20.30 Fodbold: Mainz-RB Leipzig 1.05 Ishockey: Carolina-NY Islanders TV3 Max 18.00 Atletik: Diamond League 21.00 Fodbold: Everton-Burnley Eurosport 1 11.00 Billard: Snooker, VM Eurosport 2 12.00 Cykling: Tour of Yorkshire (k) 16.00 Cykling: Romandiet Rundt 17.30 Cykling: Tour of Yorkshire 20.00 Golf: Wells Fargo Championship

Tennis: Turneringsdirektør Sergio Palmieri bekræfter over for AP, at Serena Williams har meldt sig til start ved Italian Open på gruset i Rom, hvor turneringen påbegyndes 13. maj. Den amerikanske stjerne har ikke spillet, siden hun måtte opgive at stille op til 3. i Miami i marts på grund et dårligt knæ. Det bliver også første gang siden 2016, Williams deltager i Rom. De to eneste andre turneringer, hun har deltaget i under forårssæsonen, resulterede i halvanden kamp i Indian Wells og så en ellers lovende kvartfinale ved Australian Open, hvor hun tabte i tre tætte sæt til tjekken Karolina Pliskova. Til gengæld oplyser Palmieri, at det er tvivlsomt, om han kan lokke Roger Federer til at være med i Rom. »Han har godt nok indskrevet sig, men han kommer nok kun, hvis han spiller godt i Madrid«, siger turneringsdirektøren til AP.

Tennis: Caroline Wozniacki får rutineret fransk modstand i 1. runde af den store grusturnering i Madrid, hvor kampene begynder allerede lørdag. Det er nemlig den 29-årige Alize Cornet, der er danskerens modstander. Alize Cornet var for 10 år siden helt fremme som nummer 11 på ranglisten, men er nu nede som nummer 54. Wozniacki og Cornet har mødt hinanden 8 gange tidligere med 7 danske sejre som udbytte. Faktisk har Wozniacki ikke tabt til den franske kvinde i 12 år. Caroline Wozniacki har holdt en turneringspause på en lille måned, siden hun nåede finalen i Charleston i USA, men er trods en periode med flere gigtsmerter altså klar til sæsonens første udfordring i Europa. Hun er seedet 11 i Madrid.

Golf: Joachim B. Hansen klarede lige akkurat cuttet ved China Open i Shenzhen, hvor den helt store historie er en lokal teeanger. Kuang Yang på 14 et halvt år deler efter to runder i 71 slag en 55. plads med Joachim B. Hansen. Kuang Yang var tvunget til at sænke sit putt fra 4 meter på 18. hul i første forsøg og klarede udfordringen. »Jeg var meget nervøs på 18. hul, da det var et meget langt putt, men den gik i og det er en fantastisk følelse«, siger kineseren til europeantour.com.

A moment to cherish forever



14-year old amateur Yang Kuang drains his putt on the last to make the cut!#VolvoChinaOpen pic.twitter.com/fAHGKs3v71 — The European Tour (@EuropeanTour) 3. maj 2019

Fodbold: Valencia tabte ikke kun 1-3 til Arsenal i den første semifinale i Europa League, den spanske klubs tilhængere gjorde sig også særdeles uheldigt bemærket ved at lave nazi-hilsener og abelyde. »Vi kan kun fordømme den slags opførsel«, siger en Arsenal-talsmand ifølge BBC. Seks Valencia-fans blev anholdt for andre forhold under torsdagens kamp i London.

Fodbold: Det Franske Fodboldforbund (FFF) har åbnet en disciplinærsag mod Paris SG-stjernen Neymar, der angiveligt slog ud efter tilskuer efter den franske pokalfinale mod Rennes i sidste weekend. Episoden fandt sted i forbindelse med præmieoverrækkelsen, da PSG-spillerne var på vej til at modtage sølvmedaljer.

Tennis: Tjekkiet bliver ved med at understrege sin bredde i kvindetennis. Selv om erfarne Barbora Strycova lidt overraskende tabte sin semifinale ved Prag Open til schweiziske Jil Teichmann, har Tjekkerne alligevel en spiller i finalen. Kvalifikationsspilleren Karolina Muchova (nr. 106) vandt nemlig sin semifinale 6-2, 7-5 over amerikanske Bernarda Pera. Muchova har aldrig taget en WTA-titel.

Atletik: Efter at have tabt sin sag mod Det Internationale Atletikforbund (IAAF) ved sportsdomstolen CAS, har den sydafrikanske mellemdistanceløber Caster Semenya på Twitter antydet, at hun kunne trække sig fra sporten. Men det vil mange af hendes fans ikke høre tale om. »Giv aldrig op« og »kæmp videre hele vejen, lyder det fra flere sider på det sociale medie, selv om Semenya nu står over for at skulle lade sig medicinere mod sit høje testosteron-niveau i kroppen, hvis hun vil fortsætte med internationale konkurrencer. Fredag aften stiller hun dog til start uden medicin ved premieren på stævneserien Diamond League i Doha.

Cykling: Alex Pedersen, der var en af hovedinitiativtagerne til at få Tour de France-starten i 2021 til Danmark, er udnævnt som direktør for Grand Départ Copenhagen Denmark 2021. Det oplyser Københavns Kommune. »Når man er vild med Tour de France og cykelsport, så bliver det ikke større end det her. Derfor er jeg både stolt og ydmyg over den opgave, som jeg nu har fået. Jeg glæder mig utroligt meget til samarbejdet med danske og udenlandske interessenter om at planlægge og gennemføre den største sportsbegivenhed nogensinde i Danmark«, siger 52-årige Alex Pedersen, der er tidligere toprytter og sports direktør, og tillige har været administrerende direktør i Jysk Fynske Medier.

Fodbold: Liverpools ellers så hårdføre midtbanemand Nany Keita er færdig for denne sæson. Manden fra Guinea skal ifølge Liverpool-manager Jürgen Klopp holde en pause på to måneder, hvilket også gør ham ukampdygtig til Africa Cup of Nations.

Fodbold: Tre store fejl de seneste fire kampe har sået tvivl som målmand David De Geas status i Manchester United. Manager Ole Gunnar Solskjær holder dog fast i den spanske keeper. »Han har været i overskrifterne af de forkerte årsager, og det er noget han skal stå igennem. Målmandsafdelingen har oplevet bedre øjeblikke, men David er klar til at spille på søndag«, siger Solskjær ifølge BBC. Årsagen til, at De Gea ikke bliver bænket mod Huddersfield, skal måske findes i, at reserven Sergio Romero blev skadet i torsdags.

Fodbold: 18-årige Gustav Isaksen indlemmes i den kommende sæson i FC Midtjyllands superligatrup. Gustav Isaksen, som FCM-sportschef Svend Graversen beskriver som »en unik spiller med store individuelle færdigheder«, har fået en femårig kontrakt.