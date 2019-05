Wozniacki skal møde rutineret fransk kvinde, hun ikke har tabt til i 12 år

Direkte sport i tv Fredag 3. maj TV 2 Sport 10.00 & 15.40 Cykling: Tour of Yorkshire 2.00 Basketball: Milwaukee-Boston 4.30 Badminton: New Zealand Open TV3 Sport 12.40 Standardvogne: V8 18.00 Fodbold: Fredericia-Silkeborg 20.30 Fodbold: Mainz-RB Leipzig 1.05 Ishockey: Carolina-NY Islanders TV3 Max 18.00 Atletik: Diamond League 21.00 Fodbold: Everton-Burnley Eurosport 1 11.00 Billard: Snooker, VM Eurosport 2 12.00 Cykling: Tour of Yorkshire (k) 16.00 Cykling: Romandiet Rundt 17.30 Cykling: Tour of Yorkshire 20.00 Golf: Wells Fargo Championship

Tennis. Caroline Wozniacki får rutineret fransk modstand i 1. runde af den store grusturnering i Madrid, hvor kampene begynder allerede lørdag. Det er nemlig den 29-årige Alize Cornet, der er danskerens modstander. Alize Cornet var for 10 år siden helt fremme som nummer 11 på ranglisten, men er nu nede som nummer 54. Wozniacki og Cornet har mødt hinanden 8 gange tidligere med 7 danske sejre som udbytte. Faktisk har Wozniacki ikke tabt til den franske kvinde i 12 år. Caroline Wozniacki har holdt en turneringspause på en lille måned, siden hun nåede finalen i Charleston i USA, men er trods en periode med flere gigtsmerter altså klar til sæsonens første udfordring i Europa.

Cykling. Alex Pedersen, der var en af hovedinitiativtagerne til at få Tour de France-starten i 2021 til Danmark, er udnævnt som direktør for Grand Départ Copenhagen Denmark 2021. Det oplyser Københavns Kommune. »Når man er vild med Tour de France og cykelsport, så bliver det ikke større end det her. Derfor er jeg både stolt og ydmyg over den opgave, som jeg nu har fået. Jeg glæder mig utroligt meget til samarbejdet med danske og udenlandske interessenter om at planlægge og gennemføre den største sportsbegivenhed nogensinde i Danmark«, siger 52-årige Alex Pedersen, der er tidligere toprytter og sports direktør, og tillige har været administrerende direktør i Jysk Fynske Medier.

Fodbold. Liverpools ellers så hårdføre midtbanemand Nany Keita er færdig for denne sæson. Manden fra Guinea skal ifølge Liverpool-manager Jürgen Klopp holde en pause på to måneder, hvilket også gør ham ukampdygtig til Africa Cup of Nations.

Fodbold. Tre store fejl de seneste fire kampe har sået tvivl som målmand David De Geas status i Manchester United. Manager Ole Gunnar Solskjær holder dog fast i den spanske keeper. »Han har været i overskrifterne af de forkerte årsager, og det er noget han skal stå igennem. Målmandsafdelingen har oplevet bedre øjeblikke, men David er klar til at spille på søndag«, siger Solskjær ifølge BBC. Årsagen til, at De Gea ikke bliver bænket mod Huddersfield, skal måske findes i, at reserven Sergio Romero blev skadet i torsdags.

Fodbold. 18-årige Gustav Isaksen indlemmes i den kommende sæson i FC Midtjyllands superligatrup. Gustav Isaksen, som FCM-sportschef Svend Graversen beskriver som »en unik spiller med store individuelle færdigheder«, har fået en femårig kontrakt.

Fodbold. Portugal må nøjes med det ene point, holdet fik i EM-kvalifikationen mod Ukraine efter en 0-0-kamp. Europamestrene havde håbet, at deres klage over ukrainernes brug af den brasilianskfødte angriber Junior Moraes i kampen kunne får Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) til at give dem en skrivebordssejr. Men Uefa meddeler, at der intet er at udsætte på Junior Moraes’ nyerhvervede ukrainske statsborgerskab. Luxembourg, der tabte 2-1 til Ukraine, havde også klaget.

Cykling. Den 39-årige verdensmester Alejandro Valverde (Movistar) kommer ikke til start i Giro d’Italia, der indledes næste lørdag. Spanieren plages fortsat af efterveerne fra et styrt tidligere i denne sæson.

Ishockey. En af NHL’s allerstørste legender er død som 91-årig. Leonard ’Red’ Kelly spillede 1.480 kampe for Detroit og Toronto og vandt i perioden 1947-67 hele otte Stanley Cup-titler.

Ishockey. Sønderjyskes DM-sølvvindere får tilgang af målmand Nicolaj Henriksen fra Esbjerg i den kommende sæson, mens målmand Kasper Krog tager den anden vej fra Sønderjyske til Esbjerg.

Ishockey. Oliver Bjorkstrand assisterede ved reduceringen til 1-2, men kunne ikke forhindre, at Boston sejrede 4-1 i NHL-slutspillet mod hans Columbus-mandskab. Stillingen er nu 2-2 i kampe. Colorado slog San José 3-0 og stillingen er ligeledes 2-2 i deres serie.

Fodbold. Trods en 3-1-sejr på hjemmebane på hjemmebane over Valencia i den første semifinale i Europa League frygter Arsenal-manager Unai Emery returmøde i næste uge. Ikke mindst på grund af spaniernes gode dødbolde. »Valencia er et godt hold. De spillede godt med stærke spillere i forsvaret og på midtbanen. De er gode til dødbolde, for de scorede på det i dag og gav os flere problemer«, siger Emery med henvisning til Valencias 1-0-mål, der faldt efter et hjørnespark i 11. minut.