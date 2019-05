277 point i »den mest sindsyge kamp«, manager betaler spionbøde og Semenya vil fortsætte sin testosteronkamp

Direkte sport i tv Lørdag 4. maj TV 2 Sport 6.00Badminton: New Zealand Open 10.00 Cykling: Tour of Yorkshire (k) 15.40 Cykling: Tour of Yorkshire, 3. etape 20.45 Fodbold: Celta Vigo-Barcelona 2.30 Basketball: Golden State-Houston 5.10 Badminton: New Zealand Open TV3+ 20.45 Fodbold: Newcastle-Liverpool TV3 Sport 11.55 Formel 3: GP Tyskland (k), kval. 13.30 Fodbold: Aberdeen-Celtic 15.30 Fodbold: Bayern M.-Hannover 17.30 Fodbold: PSG-Nice 19.00 Speedway: Par-VM 1.20 Ishockey: Boston-Columbus TV3 Max 11.00 Motorsport: Porsche Carrera Cup 13.00 Fodbold: Hamburger SV-Ingolstadt 15.30 Fodbold: Gladbach-Hoffenheim 17.30 Håndbold: Veszprem-Flensb. (m) 19.30 Håndbold: Barcelona-Nantes (m) 21.30 Sejlsport: USA’s Grand Prix 6’eren 13.30 Fodbold: Bournemouth-Tottenham 18.30 Fodbold: Cardiff-Crystal Palace Eurosport 1 11.00/15.15/20.00 Billard: Snooker VM 18.30 Motorsport: Endurance GP Belgien Eurosport 2 9.45 Ridebanespringning: Global CT 13.15 Motorsport: Endurance, GP Belgien 16.00 Cykling: Romandiet Rundt 17.30 Cykling: Tour of Yorkshire Vis mere

Basketball. For første gang 66 år måtte en kamp i NBA-slutspillet ud i fire gange overtid for at finde en vinder. I hyperdramaet mellem Portland og Denver blev der scoret 277 point i den med 4x5 minutter forlængede kamp, før Portland havde sikret sig en sejr på 140-137. »Det er den mest sindssyge kamp, jeg nogensinde har været med i. I hver periode af den forlængede spilletid virkede det som om, at det ene hold havde en fordel, men ikke kunne lukke det«, forklarede Portlands Damian Lillard ifølge Ritzau. Med sejren fører Portland 2-1 i serien mod Denver.

Håndbold. Det er krævende at have succes, og for TTH Holstebros mænd har det udløst en tætpakket kampkalender med fire kampe på syv dage fra 12. maj og frem. To kampe i mesterskabsspillet følges af Final 4-stævnet i EHF Cuppen. Den vestjyske klub havde i første omgang ikke opdaget, at Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) havde flyttet datoerne for Final 4-stævnet. »Jeg synes, at som elitesportsklub er det en rigtig træls og meget uheldig og urimelig situation at spille så mange kampe på så kort tid. Vi byder vores spillere en meget hård periode«, siger TTH-direktør John Mikkelsen til TV2 Sport.

Golf. Joachim B. Hansen gik sin foreløbigt bedste runde ved China Open, da han med en 3. runde i 69 slag spillede sig frem på en samlet 44. plads. Med 211 slag er han 12 slag fra den førende franskmand Benjamin Herbert.

Fodbold. Traditionsklubben Leeds United tager alle midler i brug for at komme i betragtning til oprykning til Premier League. Undervejs i sæsonen er det kommet frem, at klubbens manager havde sendt spioner ud på modstandernes træningsanlæg for at indsamle informationer. Det resulterede for nylig i en bøde på 200.000 pund. En bøde som Leeds-manager Marcelo Bielsa tager ansvaret for og betaler af egen lomme. »Det er en økonomisk sanktion mod klubben ikke mod mig, men det er mig, der er den ansvarlige«, siger argentineren ifølge BBC.

Atletik. Præsidenten for Den Internationale Olympiske Komité (IOC) Thomas Bach siger ifølge AP, at han har stor sympati for den kontroversielle sydafrikanske løber Caster Semenya, der onsdag tabte en sag ved Den Internationale Sportsdomstol (CAS) og fremover skal tage medicin for at sænke sin krops testosteronindhold, så hun kan fortsætte med at konkurrere som kvinde. »For det første må jeg sige, at jeg har sympati for Caster Semenya i forhold til beslutningen«, siger Thomas Bach og fortsætter: »Når det er sagt, så er dette emne ekstremt kompliceret. Det har markant indflydelse, det er et etisk spørgsmål, det påvirker fair play i konkurrencer, så det er meget ømtåleligt, og det er ekstremt svært at sikre retfærdighed for alle parter«.

Atletik. Caster Semenya var i aktion fredag aften ved Diamond League-stævnet i Doha i Qatar og sejrede i suveræn stil. Hun afviser, at hun vil tage medicin for at sænke sin krops produktion af testosteron. »Nej! Det er en ulovlig fremgangsmåde«, siger hun ifølge BBC. »Jeg ved ikke, hvad der skal ske nu. Men ingen skal fortælle mig, hvad jeg skal gøre. Hvis nogen vil stoppe mig, er det deres problem, ikke mit«, lyder det fra Semenya, der i Doha fik vindertiden 1.54,98 minutter - en historisk god tid, der kun er overgået af syv atleter.

Ishockey. Carolina er som det første mandskab klar til Conference-finalerne i NHL. Carolina-holdet sejrede natten til lørdag 5-2 over New York Islanders og vinder dermed serien suverænt med 4-9 i kampe. Næste modstander bliver enten Boston eller Columbus med danske Oliver Bjorkstrand.

Fodbold. Huddersfield er forlængst rykket ud af Premier League, men til gengæld har klubben nu fået en ny ejer. Det er en livslang fan af klubben, der har erhvervet 75 procent af Huddersfield, hvor danskerne Jonas Lössl, Mathias ’Zanka’ Jørgensen og Philip Billing spiller. Den nye stærk emand i Huddersfield, forretningsmanden Phil Hudgkinson, vil hurtigst muligt have klubben op i Premier League igen.