Franske legende stopper efter 12 år i storklub

Direkte sport i tv DR 1 15.00 Håndbold: Team Esbjerg-Siofok (k) DR 2 16.00 Håndbold: Paris SG-Vive Kielce (m) TV 2 Sport 11.00/19.00 Tennis: WTA Madrid Open (k) 13.30 Cykling: Tour of Yorkshire, 4. etape 21.30 Basketball: Philadelphia-Toronto TV3+ 16.00 Fodbold: FC København-Brøndby TV3 Sport 12.00 Standardvogne: V8 13.45 Fodbold: Lyngby-HB Køge 16.00 Håndbold: Löwen-Bietigheim (m) 18.00 Fodbold: Willem II-Ajax 21.00 Fodbold: Lyon-Lille

TV3 Max 12.00 Fodbold: AaB-AGF 15.00 Fodbold: Huddersfield-Man. U 17.30 Fodbold: Arsenal-Brighton 6’eren 15.00 Fodbold: Chelsea-Watford Canal9 18.00 Fodbold: OB-FC Midtjylland Eurosport 1 13.45 Cykling: Romandiet Rundt 15.15/19.30 Billard: Snooker - VM Eurosport 2 14.00 Fodbold: SønderjyskE-Randers FC 16.30 Cykling: Tour of Yorkshire 20.00 Fodbold: Rosenborg-Sarpsborg

Fodbold. Mohamed Salah måtte udgå med en skade, da Liverpool lørdag besejrede Newcastle 3-2. Men træner Jürgen Klopp er optimistisk med hensyn til Salahs muligheder for at spille Champions League-semifinalen tirsdag mod Barcelona.

»Holdlægen blev nødt til at træffe en beslutning, og det blev, at han skulle udgå. Da vi kom ned i omklædningsrummet, sad han og så kampen. Han havde det fint, men vi må vente og se. Det var et ordentligt slag«, siger Jürgen Klopp til Liverpools officielle hjemmeside ifølge Ritzau.

Fodbold. Efter 12 år i Bayern München stopper Franck Ribéry i den tyske storklub efter denne sæson. Den 36-årige franskmand har spillet over 400 kampe for Bayern og vundet over 20 titler med klubben. Han kan nå at føje yderligere to til samlingen, da Bayern ligger til at vinde mesterskabet for 7. gang i træk og ydermere er i pokalfinalen. En anden veteran, hollænderen Arjen Robben, har tidligere offentliggjort, at han ligeledes stopper i Bayern efter denne sæson.

Fodbold. Med foreløbig 15 mål i Bundesligaen er landsholdsangriberen Yussuf Poulsen den mest målfarlige dansker i tysk fodbold siden Ebbe Sand huserede hos Schalke 04 i starten af nullerne. Succesen har nu udmøntet sig i, at den 24-årige angriber er nomineret til årets hold i tysk fodbolds bedste række. Udover Yussuf Poulsen er også Luka Jovic (Eintracht Frankfurt), Robert Lewandowski (Bayern München), Max Kruse (Werder Bremen), Paco Alcacer (Dortmund), Wout Weghorst (Wolfsburg), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Thorgan Hazard (Mönchengladbach), Sebastien Haller (Eintracht Frankfurt) og Julian Brandt (Leverkusen) nomineret på angrebspositionen.

Ishockey. Columbus Blues Jackets med danske Oliver Bjorkstrand tabte den femte kamp i NHL-slutspillet til Bostson Bruins med 4-3. Dermed fører Bruins sammenlagt 3-2 i serien, der spilles bedst af syv kampe. Bjorkstrand, der er sidste danske deltager i slutspillet, kom ikke på måltavlen. Derimod kan han konstatere, at Blues Jackets er pisket til at vinde den næste kamp, for at tvinge serien ud i en 7. og afgørende match.

Basketball. Med en sejr på udebane over Stevnsgade med 75-69 vandt BK Amagers kvinder det danske mesterskab. Sejren i finaleserien lød på sammenlagt 3-1. Geraldunn Leaupepe blev topscorer for guldvinderne med 20 point, mens Taylor Paige Gleason blev noteret for 33 point i opgøret for Stevnsgade.

Ishockey. Han fik sin ishockeyopdragelse i Vojens IK, og efter fire sæsoner i Herning Blue Fox vender 21-årige Daniel Nielsen nu tilbage til Vojens og SønderjyskE Ishockey, hvor forwarden har fået en toårig kontrakt.

Fodbold. Dortmund bliver ved med at dumme sig i den tyske bundesliga, og efter 2-2 på udebane mod Werder Bremen får holdet med danskerne Thomas Delaney og Jacob Bruun Larsen svært ved at vinde mesterskabet. Dortmund førte 2-0 ved pausen i udekampen mod Bremen, men måtte indkassere to mål efter pausen. Det uafgjorte resultat betyder, at Dortmund med to spillerunder tilbage er fire point efter Bayern München.

Motorsport. Den danske racerkører Michael Christensen er sammen med holdkammeraten Kevin Estre et enkelt point fra at vinde VM for sportsvogne i deres Porsche efter en tredjeplads på banen Spa lørdag. Den betød, at Porche sikrede VM-titlen for konstruktører.

Fodbold. Med et nederlag på 3-2 til Crystal Palace står det fast, at Cardiff rykker ud af Premier League. Dermed følger den walisiske klub Huddersfield og Fulham ned i The Championship.

Håndbold. Flensburg-Handewitt med de danske VM-guldvindere Rasmus Lauge, Lasse Svan, Simon Hald og Anders Zachariassen på holdet er ude af Champions League. Holdet fra Nordtyskland tabte også den anden kvartfinale til ungarske Veszprem. Efter at have tabte 28-22 på hjemmebane tabte Flensburg det andet opgør 29-25.