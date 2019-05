Wozniacki trækker sig ud af stor turnering med skade

Direkte sport i tv DR 1 15.00 Håndbold: Team Esbjerg-Siofok (k) DR 2 16.00 Håndbold: Paris SG-Vive Kielce (m) TV 2 Sport 11.00/19.00 Tennis: WTA Madrid Open (k) 13.30 Cykling: Tour of Yorkshire, 4. etape 21.30 Basketball: Philadelphia-Toronto TV3+ 16.00 Fodbold: FC København-Brøndby TV3 Sport 12.00 Standardvogne: V8 13.45 Fodbold: Lyngby-HB Køge 16.00 Håndbold: Löwen-Bietigheim (m) 18.00 Fodbold: Willem II-Ajax 21.00 Fodbold: Lyon-Lille

TV3 Max 12.00 Fodbold: AaB-AGF 15.00 Fodbold: Huddersfield-Man. U 17.30 Fodbold: Arsenal-Brighton 6’eren 15.00 Fodbold: Chelsea-Watford Canal9 18.00 Fodbold: OB-FC Midtjylland Eurosport 1 13.45 Cykling: Romandiet Rundt 15.15/19.30 Billard: Snooker - VM Eurosport 2 14.00 Fodbold: SønderjyskE-Randers FC 16.30 Cykling: Tour of Yorkshire 20.00 Fodbold: Rosenborg-Sarpsborg

Tennis. Caroline Wozniacki trak sig søndag fra opgøret i første runde i prestigeturneringen Madrid Open mod franske Alizé Cornet med en skade i lænden. Wozniacki var bagud 0-3 i første sæt, da hun opgav af spille videre.

Fodbold. Ajax er i gang med 10 meget afgørende dage. Søndag sikrede storklubben med Lasse Schöne og Kasper Dolberg på bænken og med Rasmus Kristensen som 4-0-målscorer sig ikke kun triumfen i den hollandske pokalturnering med en sejr på 4-0 over Willem II, de sikrede sig samtidigt også en skud selvtillid før returmødet med Tottenahm om en plads i Champions League-finalen. Derefter venter de to sidste spillerunder i ligaen, hvor holdet fører på bedre målscore end PSV.

Fodbold. Efter 12 år i Bayern München stopper Franck Ribéry i den tyske storklub efter denne sæson. Den 36-årige franskmand har spillet over 400 kampe for Bayern og vundet over 20 titler med klubben. Han kan nå at føje yderligere to til samlingen, da Bayern ligger til at vinde mesterskabet for 7. gang i træk og ydermere er i pokalfinalen. En anden veteran, hollænderen Arjen Robben, har tidligere offentliggjort, at han ligeledes stopper i Bayern efter denne sæson.





Ishockey. Det danske landshold fik en fin opvarmning til VM-turneringen, der indledes på fredag. I Østrig sejrede danskerne mod værterne med 3-1. Tre danske scoringer i kampens sidste 9 minutter fik vendt 0-1 til sejr. Danmarks første kamp ved VM i Slovakiet er lørdag mod Frankrig.

Ishockey. Kasakhstan og Hviderusland bliver de to nye hold ved A-VM i ishockey næste år i Schweiz. De to lande placerede sig nemlig øverst i den næstbedste internationale division ved turneringen i Astana i Kasakhstan.

Håndbold. Team Esbjerg fik langt fra det bedste udgangspunkt til returkampen, da det første opgør i EHF Cup-finalen mod ungarske Siofok endte 21-21. Kampen, der blev spillet i Blue Water Dokken spillet i den vestjyske hovedstad, domineredes indledningsvist af hjemmeholdet, og med en pauseføring på 12-10 så det fornuftigt ud med hensyn til et godt resultat. Ungarerne fik dog godt fat i kampen og førte undervejs i 2. halvleg med fire mål inden det endte med et uafgjort resultat. Den afgørende kamp spilles i Ungarn lørdag 11. maj.

Fodbold. FC Københavns superligatopscorer Robert Skov blev en suveræn vinder af Spillerforeningens kåring af årets profil i den bedste danske række. Hele 66 procent af de afgivne stemmer fra Spillerforeningens medlemmer stod der Robert Skov på.

Fodbold. Med uafgjort 0-0 på hjemmebane mod Augsburg er Schalke 04 sikker på at spille i Bundesligaen efter sommerferien. Det ene point gør nemlig, at Ruhr-klubben med to spillerunder ikke kan indhentes af VfB Stuttgart, der i øjeblikket ligger tredjesidst i rækken. Den placering giver to kampe mod nr. 3 i 2. Bundesliga om en plads i den bedste række.

Fodbold. Viborg cementerede andenpladsen i 1. division ved at besejre Roskilde med 3-1 på hjemmebane. Viborg er nu kun et point efter Silkeborg, der topper med 51 point. Holdene mødes i et topbrag i næste runde. Næstved tabte terræn med et 1-3-nederlag i Hvidovre og har nu også Fremad Amager (2-1 ude over Helsingør) at slås med i kampen om en playoffplads. Der resterer fire spillerunder.

Cykling. Slovenske Primoz Roglic (Jumbo-Visma) vandt også den afsluttende enkeltstart i Romandiet Rundt og står dermed som samlet vinder af den schweiziske udfordring for andet år i træk. 49 sekunder var den samlede vindermargin til portugiseren Rui Costa (UAE Emirates).

Tennis. Frederik Løchte Nielsen sejrede med sin tyske makker Tim Puetz i ATP-finalen i München efter 6-4, 6-2 mod Marcelo Demoliner fra Brasilien og inderen Divij Sharan. Sejren giver Løchte og Puetz en vindercheck på ca. 225.000 kroner. I singlerækken sejrede chileneren Christian Garin 6-1, 3-6, 7-6 mod Matteo Berrettini fra Italien. Berrettini spillede få timer før finalen sin semifinale, der måtte rykkes fra lørdag til søndag pga. regn.

Fodbold. I indeværende sæson var der Champions League-debut til både tyske Hoffenheim og schweiziske Young Boys. I den kommende sæson kan et spansk mandskab få debut i Europas bedst besatte klubturnering. Getafe fra Madrids sydlige forstæder udfordrer i den grad nemlig etablerede klubber som Sevilla og Valencia i kampen om den fjerde plads plads i mesterligaen. Søndag sejrede Getafe, hvor Michal Laudrup havde moderat succes som træner i 2007/2008-sæsonen, 2-0 på hjemmebane over Girona og strammede grebet om fjerdepladsen med en margin på 3 point ned til Sevilla. Getafe møde rmesterholdet Barcelona i næste runde og slutter sæsonen med en hjemmekamp mod Villarreal.

Golf. Joachim B. Hansen sluttede på en delt 32.-plads i European Tour-turneringen China Open med et minus på 11 slag til vinderen, finske Mikko Korhonen.

Fodbold. Mohamed Salah måtte udgå med en skade, da Liverpool lørdag besejrede Newcastle 3-2. Men træner Jürgen Klopp er optimistisk med hensyn til Salahs muligheder for at spille Champions League-semifinalen tirsdag mod Barcelona.