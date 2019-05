Storebror spår Wozniackis snarlige karrierestop

Direkte sport i tv TV 2 Sport 12.00 Tennis: Mutua Madrid Open (k) 18.15 Basketball: Horsens IC-Bakken Bears 20.30 Håndbold: Skjern-Aalborg (m) 4.00 Basketball: NBA-slutspil TV3 Sport 12.00 Tennis: Madrid Open (m) 19.00 Fodbold: Esbjerg-FC Nordsjælland 6’eren 21.00 Fodbold: Manchester City-Leicester Eurosport 1 14.45/19.30 Billard: Snooker - VM Eurosport 2 14.30 Superbike: Britiske mesterskaber



Tennis. Nede 0-3 i en kamp ved Madrid Open mod Alizé Cornet måtte Caroline Wozniacki opgive med en skade i lænden. Det får nu hendes bror Patrik til at komme med en dyster forudsigelse. »Jeg tror, at hun lægger ketsjeren på hylden inden længe. Med den skadeshistorik, hun har haft de sidste sæsoner, kan jeg godt være lidt bekymret som bror for, hvor længe hun ønsker at fortsætte med at spille tennis. Det ligner, at det lakker mod enden«, siger Patrik Wozniacki til TV 2.

Han understreger overfor tv-stationen, at det ikke er noget, han har diskuteret med sin søster. Efter planen skal Wozniacki deltage i Rom Open fra næste uge, og senere på måneden er der grand slam-turneringen French Open.

Fodbold. 1. FC Köln kan sikre sig oprykningen til Bundesligaen, hvis holdet mandag aften besejrer Greuther Fürth på udebane. Köln, der rykkede ud af det fine selskab efter sidste sæson, vil i tilfælde af sejr være otte point foran Paderborn med to spillerunder igen.

Basketball. med en udesejr på 116-112 over Portland Trail Blazers fik Denver Nuggets udlignet til samlet 2-2 i NBA-kvartfinalen. Der spilles bedst af 7 kampe. Jamal Murray lavede 34 point for Denver, mens Nikola Joric lavede sæsonens 4. triple double med 21 point, 12 rebounds og 11 assist. I kvartfinalen mellem Philadelphia 76ers og Toronto Raptors er stillingen ligeledes 2-2. Det blev den, da det canadiske hold på udebane vandt 101-96.

Håndbold. Paris Saint-Germain med Mikkel Hansen på holdet manglede et mål for at gå videre til semifinalen i Champions League. Det franske hold slog på hjemmebane Kielce med 35-26, men da polakkerne havde vundet den omvendte kamp 34-24, blev det dem, der avancerede. De øvrige semifinalister er FC Barcelona, Veszprem (Ungarn) og Vardar (Makedonien).

Fodbold. Selv om der endnu resterer tre spillerunder, har Red Bull Salzburg sikret sig det østrigske mesterskab - og det for 6. sæson på stribe. Mesterskabet kom i hus, da Salzburg slog Austria Wien 2-1. I alt har Salzburg vundet mesterskabet 13 gange. I denne sæson har holdet desuden vundet pokalen.

Fodbold. For anden gang i historien har et hold spillet en hel sæson i den bedste græske fodboldrække uden at tabe en eneste gang. Søndag vandt Paok, der allerede havde sikret sig mesterskabet, 2-0 over Giannina, og holdet er dermed gået ubesejret igennem sæsonen. Det er første gang, siden Panathinaikos gjorde det i 1964.

Fodbold. Efter en sejr på 6-2 ude over Huesca kan Valencia stadig drømme om at slutte på en af de fire pladser i La Liga, der giver adgang til næste sæsons Champions League. Daniel Wass bragte Valencia foran allerede i kampens 2. minut, og det blev 6-0, inden hjemmeholdet i 2. halvleg fik pyntet på resultatet. Valencia er på 5. pladsen i rækken tre point efter Getafe, og der resterer to spillerunder.

Fodbold. Mike Jensen blev matchvinder, da Rosenborg fik sæsonens første sejr. Efter fem kampe, der havde resulteret i to uafgjorte og tre nederlag slog mesterholdet hjemme Sarpsborg på det enlige mål, Rosenborgs danske anfører stod for efter 39 minutter. Rosenborg er trods de tre point stadig placeret under nedrykningsstregen.