Skyd ikke, skyd ikke: Træneren forsøgte at bremse matchvinderens drømmehug

Fodbold. Hvis det stod til Manchester City-træner Pep Guardiola, havde Vincent Kompany ikke skudt og dermed scoret det mål mod Leicester, som måske gør klubben til engelsk mester. Det indrømmede spanieren ovenpå 1-0-sejren, som Kompany sikrede med sit langskudsmål i 2. halvleg. »Jeg råbte ingen skud, Vinnie, ingen skud«, siger Guardiola til BBC. Det var første gang i sine 11 år hos Manchester City, at den belgiske forsvarsspiller scorede et mål på en afslutning udenfor straffesparksfeltet, og han havde godt noteret sig de mange råb om at han ikke skulle skyde.

»Jeg kunne høre folk råbe, at jeg ikke skulle skyde. Men jeg er ikke kommet så langt i min karriere, for at blive fortalt af en ung spiller, hvornår jeg skal skyde«, sagde Kompany til BBC. Med sejren over Leicester er City et point foran Liverpool med en kamp tilbage. I sidste spillerunde møder City Brighton ude, mens Liverpool tager imod Wolverhampton.

Basketball. De forsvarende NBA-mestre fra Golden State Warriors er i knibe i dette års kvartfinale mod Houston Rockets. Efter fire kampe i serien, hvor der spilles bedst af 7, er stillingen nu 2-2 efter at Houston vandt 112-108. Den store spiller for Texas-klubben var igen James Harden, der lavede 38 point.

Fodbold. 19-årige Rhian Brewster kan debutere for Liverpool i tirsdagens Champions League-semifinale mod FC Barcelona. Det engelske hold er ramt af skader i angrebet og må undvære både Mohamed Salah og Roberto Firmino, og manager Jürgen Klopp sætter derfor sin lid til teenageren. Rhian Brewster spiller på det engelske ungdomslandshold og modtog den gyldne støvle ved U17-VM i 2017, hvor han scorede otte mål.

Fodbold. Efter blot et år i den næstbedste række er 1. FC Köln tilbage i Bundesligaen. Det blev en realitet, da de tidligere dobbelte tyske mestre ude besejrede Greuther Fürth klart med 4-0. Med et hattrick hjalp Jhon Cordoba sin klub godt på vej mod comebacket, der blev sikret med to spillerunder tilbage. Hvem der følger Köln op i Bundesligaen, er endnu ikke afgjort.

Billard. I en ren britisk finale slog engelske Judd Trump John Higgins fra Skotland i VM-finalen i snooker. 29-årige Trump vandt sit første verdensmesterskab med cifrene 18-9, hvilket var den største sejrsmargin siden 2009, da netop Higgins vandt VM. Kampen var en gentagelse af VM-finalen fra 2011, som John Higgins trak sig sejrrigt ud af.

Golf. Tiger Woods har vundet mange store sejre i sin turnering - senest US Masters. Og for sine mange bemærkelsesværdige præstationer er golfikonet nu blevet belønnet med USAs højeste civile udmærkelse - præsidentens frihedsmedalje. Tiger Woods fik overrakt medaljen af præsident Donald Trump ved en ceremoni i Det Hvide Hus.

Ishockey. Sidste år blev Lars Eller den første dansker til at vinde Stanley Cuppen i den nordamerikanske NHL-liga. Der bliver ikke nogen dansker øverst på podiet i denne sæson, for Columbus Blues Jackets med Oliver Bjorkstrand på holdet tabte 3-0 til Boston Bruins og er dermed ude af slutspillet. Bjorkstrand var sidste tilbageværende danske spiller i turneringen. Boston vandt serien, hvor der spilles bedst af 7 kampe, 4-2.

Håndbold. De forsvarende danske mestre fra Skjern tog med en sejr på 35-28 et stort skridt mod semifinalen i denne sæsons turnering. Både Skjern og Aalborg har nu seks point i toppen af slutspilsgruppe 1.

Ishockey. Sønderjyske har forlænget kontrakten med Mads Lund, så den løbere yderligere en sæson. Det bliver Mads Lunds 16. sæson for klubben, der gav ham debut som 15-årig i 2004.