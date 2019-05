Dansk fyrtårn stopper karrieren på toppen

Direkte sport i tv TV 2 Sport 12.00/20.00 Tennis: Madrid Open (k) 01.30 Basketball: NBA-slutspil TV3+ 21.00 Fodbold: Ajax-Tottenham TV3 Sport 12.00/16.00 Tennis: Madrid Open (m) 18.30 Fodbold: Silkeborg-Thisted 20.45 Tennis: Madrid Open (m)





Basketball. Efter mange år som en af de største profiler i dansk basketball indstiller Chris Christoffersen nu karrieren. Bakken Bears-spilleren, der fylder 40 år i august, er aktuelt tæt på sit 10. danske mesterskab med den aarhusianske klub, og han har derudover vundet pokalen 7 gange. Udover Bakken Bears har 211 centimeter høje Chris Christoffersen blandt andet spillet collegebasketball i USA samt i Italien, Finland, Sverige og Australien.

Golf. Nanna Koertsz Madsen har kvalificeret sig til Major-turneringen US Open, der spilles 30. maj-3. juni i Charleston, South Carolina. Billetten til US Open kom i hus via en 2. plads ved en kvalifikationsturnering i Californien.

Basketball. Ambitiøse Philadelphia 76ers er et nederlag fra at ryge ud af slutspillet i den nordamerikanske NBA-liga. Holdet måtte rejse hjem fra Toronto med et sviende nederlag på 125-89, og dermed fører Raptors sammenlagt 3-2 i serien, hvor der spilles bedst af 7 kampe. Denver Nuggets har også spillet sig frem til en matchbold efter sejr på 124-98 over Portland Trail Blazers. Med blandt andet 25 point og 19 rebounds var Nikola Jokic igen en af profilerne hos Nuggets, der mangler en sejr for at avancere til semifinalen.

Tennis. For første gang i denne sæson var Roger Federer på grus, og den schweiziske veteran fik et overbevisende comeback, da han ved Madrid Open besejrede Richard Gasquet i to sæt med cifrene 6-2 og 6-3. Topseedede Novak Djokovic er også videre i turneringen efter sejr ligeledes i to sæt over Taylor Fritz. Serberen vandt med cifrene 6-4 og 6-2.

Fodbold. USAs kvinder er forsvarende verdensmestre, men spillerne mener, at de trods gode resultater bliver diskrimineret og betalt mindre end deres mandlige kolleger på grund af kønnet. Det aviser det amerikanske fodboldforbund. US Socces siger i et svar, at lønnen er baseret på de indtægter, landsholdene genererer. Og de er altså større for herrernes landshold, argumenterer US Soccer.