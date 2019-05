Arsenal kræver garanti for armeniers sikkerhed i Europa League-finale

FOR ABONNENTER

Fodbold: Arsenal er bekymret for armenske Henrikh Mkhitaryans deltagelse i Europa League-finalen mod Chelsea og vil have garanti for hans sikkerhed fra Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa). Det skriver den engelske klub i en meddelelse ifølge nyhedsbureauet AFP. Finalen skal nemlig spilles i Aserbajdsjans hovedstad, Baku, og der er et spændt forhold mellem Aserbajdsjan og Armenien på grund af konflikten om den armenske enklave i Aserbajdsjan, Nagorno-Karabakh. Arsenal frygter, at stridighederne kan udgøre en sikkerhedsrisiko for Mkhitaryan, der heller ikke spillede udekampen mod den aserbajdsjansk klub Qarabag tidligere i Europa League-turneringen.