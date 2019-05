Dansk basketball-topklub fyrer træner midt i finaleserie

FAKTA Direkte sport i tv DR 2 20.15 Håndbold: Siofok-Team Esbjerg (k) TV 2 Sport 12.15 Ishockey: VM, Danmark-Frankrig 16.15 Ishockey: VM, Tyskland-Storbritann. 18.35 Tennis: Madrid Open, finale (k) 20.30 Ishockey: VM, Slovakiet-Finland TV3+ 14.30 Formel 1: Spaniens GP, kvalifikation TV3 Sport 10.10 Formel 3: Spaniens Grand Prix 11.55 Formel 1: Spaniens GP, træning 13.20 Motorsport: Porsche Super Cup 15.30 Fodbold: Leipzig-Bayern München 17.30 Tennis: Madrid Open (m) 19.55 Speedway: Par-VM TV3 Max 13.30 Fodbold: Aston Villa-West Bromw. 15.30 Fodbold: Bundesligaen 18.00 Håndbold: Metz - Rostov Don (k) 21.00/1.00 Motorsport: IndyCar/Nascar 6’eren 15.50 Formel E: Monacos VM-afdeling Kanal5 16.00 Cykling: Giro d’Italia Canal 9 18.00 Fodbold: Lillestrøm-Rosenborg Eurosport 1 11.45 Formel E: Monacos VM-afd., kval. 16.40 Cykling: Giro d’Italia Eurosport 2 11.00+14.00 Superbike: VM-afdeling 12.15+15.00 Motorsport: Endurance, VM 16.00 Formel E: Monacos VM-afdeling 17.15 Motorsport: Endurance, VM-afd. Vis mere

Basketball: Arnel Dedic er færdig som træner for Horsens IC. Klubben fyrer med øjeblikkelig virkning træneren efter en episode i omklædningsrummet efter den tredje DM-finale i torsdags mod Bakken Bears. Det skriver klubben på Facebook. »I omklædningsrummet i pausen mellem første og anden halvleg udspillede en episode sig, som nu har fået konsekvenser. På bundlinjen er facit, at Arnel Dedic er færdig som træner i HIC med øjeblikkelig virkning«, skriver klubben. Den uddyber ikke, hvad episoden i omklædningsrummet mere konkret gik ud på. Ifølge TV2 Sport kunne man i slutningen af første halvleg i torsdagens kamp høre Arnel Dedic sige ordet »motherfucker« to gange til den amerikanske Horsens-spiller Brandon Tabb.

Fodbold: Arsenal er bekymret for armenske Henrikh Mkhitaryans deltagelse i Europa League-finalen mod Chelsea og vil have garanti for hans sikkerhed fra Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa). Det skriver den engelske klub i en meddelelse ifølge nyhedsbureauet AFP. Finalen skal nemlig spilles i Aserbajdsjans hovedstad, Baku, og der er et spændt forhold mellem Aserbajdsjan og Armenien på grund af konflikten om den armenske enklave i Aserbajdsjan, Nagorno-Karabakh. Arsenal frygter, at stridighederne kan udgøre en sikkerhedsrisiko for Mkhitaryan, der heller ikke spillede udekampen mod den aserbajdsjansk klub Qarabag tidligere i Europa League-turneringen.

»Vi vil have garantier fra Uefa for, at det vil være trygt for Henrikh Mkhitaryan at rejse til Baku for at spille Europa League-finalen. Både Arsenal og Mkhitaryan kræver det, for at han kan være med i vores trup. Vi har ikke fået garanti for det endnu, og vi håber, at Uefa vil være i stand til at give det hurtigst muligt. Vi er selvfølgelig meget bekymret for, at lokationen for finalen betyder, at Mkhitaryan ikke kan spille finalen«, lyder det fra Arsenal.

Foto: Geoff Burke/Ritzau Scanpix Danielle Collins har i denne sæson nået semifinalen ved grand slam-turneringen Australian Open.

Tennis: Caroline Wozniacki skal i næste uges store grusbaneturnering i Rom møde amerikanske Danielle Collins (nr. 30) i 1. runde. Danskeren, der er seedet 11, er havnet i lodtrækningshalvdel med bl.a. tjekkerne Petra Kvitova og Karoline Pliskova, australske Ashleigh Barty samt USA’s Madison Keys. Topseedet er japanske Naomi Osaka. Hos mændene er gruskongen Rafael Nadal som 2. seedet havnet i et minefelt med navne som Stefanos Tsitsipas, Roger Federer, Fabio Fognini og Dominic Thiem i sin lodtrækningshalvdel.

Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Motorsport: Kevin Magnussen (Haas) satte den sjettebedste tid, da formel 1-feltet lørdag kørte den sidste træning, inden det senere lørdag går løs i kvalifikationen i Barcelona. Dermed fortsætter danskeren de gode takter fra fredagens to træninger, hvor han satte ottende- og syvendebedste tider. Lewis Hamilton (Mercedes) satte den hurtigste tid, da han kørte banen i Barcelona på 1 minut og 16,568 sekunder. Det var 0,962 sekunder hurtigere end Magnussen.