Manchester City er engelsk mester efter sejr på 4-1

Direkte sport i tv DR 2 15.15 Håndbold: Metz-Kristiansand(k) 18.00 Håndbold: Györ-Rostov (k) TV 2 16.00 Håndbold: TTH-Skjern (m) TV 2 Sport 11.00 Atletik: VM, stafet 14.00 Håndbold: BSV-Skanderborg (m) 16.05 Ishockey: VM, Danmark-Tyskland 18.30 Fodbold: Atlético Madrid-Sevilla 21.30 Basketball: NBA-slutspil TV3+ 15.10 Formel 1: Spaniens Grand Prix TV3 Sport 12.30 Håndbold: Melsungen-RN Löwen 16.00 Fodbold: Randers-SønderjyskE 18.00 Fodbold: AGF-AaB 20.00 Fodbold: Superligaen, playoff 21.30 Tennis: Madrid Open (m) 22.45 Fodbold: Tigre-Racing 01.00 Fodbold: A. Tucuman-River Plate TV3 Max 12.00 Fodbold: Vendsyssel-AC Horsens 16.00 Fodbold: Brighton-Manchester City 21.00 Fodbold: Marseille-Lyon 6’eren 16.00 Fodbold: Liverpool-W.hampton Kanal 5 12.15 Cykling: Giro d’Italia Canal9 16.00 Fodbold: Tottenham-Everton 20.00 Fodbold: FCM-FCK Eurosport 1 12.35 Motorsport: Porsche Super Cup 13.25 Cykling: Giro d’Italia 20.00 Svømning: Champions Series 01.00 Cykling: Tour of California Eurosport 2 11.00 Superbike: VM-afdeling 13.00 Motocross: VM-afdeling 14.00 Fodbold: Hobro-Vejle 16.00 Fodbold: Leicester-Chelsea 18.00 Motorsport: Blancpain Enduranc Vis mere

Fodbold. Manchester City fik sig en ordentlig forskrækkelse, da holdet i sæsonens sidste kamp kom bagud 1-0 til Brighton samtidig med at titelrivalerne kom foran 1-0 Wolverhampton. Men de forsvarende engelske mestre fik hurtigt rystet chokket af sig, og Sergio Aguero udlignede minuttet efter. Yderligere tre mål til City betød, at guldet atter havnede i Manchester, mens Liverpool sluttede et point efter. Chelsea blev numemr 3 i rækken, mens Tottenham med 2-2 mod Everton - blandt andet på et mål af Christian Eriksen blev nr. 4.

Fodbold. Ajax kom søndag meget tæt på den hollandske titel, da holdet hjemme vandt 4-1 over FC Utrecht med David Jensen på mål. For samtidig tabte rivalen i topdysten, PSV Eindhoven, på udebane 0-1 til AZ Alkmaar. Begge danske spillere i Ajax, Lasse Schöne og Kasper Dolberg, startede søndag på bænken, men Schöne kom ind i anden halvleg. Ajax er med 83 point tre foran PSV før sidste runde, hvor Ajax ude møder De Graafschap, mens PSV hjemme tager imod Heracles. Den tidligere Arsenal- og Manchester United-stjerne Robin van Persie sluttede søndag sin Feyenoord-karriere på hjemmebane, da holdet hjemme tabte 0-2 til Den Haag. I sidste runde skal Feyenoord møde Fortuna Sittard.

Fodbold. Hamburger SV, der i 1983 vandt den daværende Europa Cup for mesterhold (nu Champions League) må efter et nederlag på 4-1 ude til Paderborn belave sig på endnu en sæson i 2. Bundesliga. Med nederlaget er HSV nr. 4 i rækken og kan med en spillerunde tilbage ikke længere nå en af de to øverste pladser, der giver direkte oprykning. HSV kan nå á point med Union Berlin på den 3. plads, der giver to oprykningskamp mod tredjesidst i Bundesligaen, men storklubben er 20 mål dårligere end hovedstadsklubben og dermed ser løbet ud til at være kørt.

Håndbold. med en sikker sejr på 33-23 over Sønderjyske spillede Aalborg sig i herrernes DM-semifinale. Derimod er der spænding om den anden plads efter at TTH Holstebro slog de forsvarende mestre fra Skjern med 31-24. Før sidste spillerunde har Skjern 6 point, mens TTH følger lige efter med 5. Det hele bliver afgjort på onsdag, hvor Aalborg møder TTH, mens Skjern tager imod Sønderjyske.

Fodbold. Siden FC Barcelona tabte 4-0 på udebane til Liverpool i den ene Champions League-semifinale, er der blevet sat spørgsmålstegn ved catalanernes træner Ernesto Valverde. Men nu siger den 55-årige spanier, at han vil kæmpe videre for Barcelona, og at han har opbakning fra klubbens præsident Josep Maria Bartomeu.

»Jeg føler mig stærk og har det godt. Jeg er klar til at fortsætte og har ikke tænkt mig at gemme mig. Jeg har talt med præsidenten, og jeg har altid haft hans støtte, og han har også nu givet mig sin absolutte opbakning. Når noget som dette sker, så føles det som om, at alting falder sammen, men vi kender denne verden. Man har lyst til at brænde alt ned til grunden, men i stedet må man føre tingene tilbage til orden«, siger Valverde til Reuters.

Fodbold. Det klassiske Old Firm-opgør i den bedste skotske liga endte søndag med en 2-0-sejr til manager Steven Gerrards Rangers-hold over Celtic. Det er dog sidst nævnte, der allerede har genvundet mesterskabet og stadig er 6 point foran rivalen med en runde tilbage at spille.

Fodbold. Med en sejr på 2-1 ude over Hvidovre rykker Fremad Amager op på 3. pladsen i 1. division. Den placeringen giver to kampe om oprykning til Superligaen mod taberen af kampen Vendsyssel-Horsens.

Fodbold. Johnny Thomsen tager endnu en tørn i superligaklubben Randers. Den 37-årige forsvarsspiller har forlænget kontrakten med kronjyderne, så den omfatter endnu en sæson.

Håndbold. Svensk håndbold blev lørdag ramt af en dopingsag, da det kom frem, at en svensk håndboldspiller havde afleveret en positiv dopingprøve med spor af kokain. Ifølge flere medier - herunder TV2 Sport og Ekstra Bladet - er der tale om den 41-årige målmand Dan Beutler. I marts meddelte GOG, at klubben havde skrevet kontrakt med den svenske målmand for den kommende sæson. Ifølge de svenske medier TV 4 og Expressen er Beutler blevet suspenderet fra sin klub, HK Malmö, mens sagen bliver undersøgt