Slagen Barcelona-træner: Præsidenten bakker mig op

Direkte sport i tv DR 2 15.15 Håndbold: Metz-Kristiansand(k) 18.00 Håndbold: Györ-Rostov (k) TV 2 16.00 Håndbold: TTH-Skjern (m) TV 2 Sport 11.00 Atletik: VM, stafet 14.00 Håndbold: BSV-Skanderborg (m) 16.05 Ishockey: VM, Danmark-Tyskland 18.30 Fodbold: Atlético Madrid-Sevilla 21.30 Basketball: NBA-slutspil TV3+ 15.10 Formel 1: Spaniens Grand Prix TV3 Sport 12.30 Håndbold: Melsungen-RN Löwen 16.00 Fodbold: Randers-SønderjyskE 18.00 Fodbold: AGF-AaB 20.00 Fodbold: Superligaen, playoff 21.30 Tennis: Madrid Open (m) 22.45 Fodbold: Tigre-Racing 01.00 Fodbold: A. Tucuman-River Plate TV3 Max 12.00 Fodbold: Vendsyssel-AC Horsens 16.00 Fodbold: Brighton-Manchester City 21.00 Fodbold: Marseille-Lyon 6’eren 16.00 Fodbold: Liverpool-W.hampton Kanal 5 12.15 Cykling: Giro d’Italia Canal9 16.00 Fodbold: Tottenham-Everton 20.00 Fodbold: FCM-FCK Eurosport 1 12.35 Motorsport: Porsche Super Cup 13.25 Cykling: Giro d’Italia 20.00 Svømning: Champions Series 01.00 Cykling: Tour of California Eurosport 2 11.00 Superbike: VM-afdeling 13.00 Motocross: VM-afdeling 14.00 Fodbold: Hobro-Vejle 16.00 Fodbold: Leicester-Chelsea 18.00 Motorsport: Blancpain Enduranc Vis mere

Fodbold. Siden FC Barcelona tabte 4-0 på udebane til Liverpool i den ene Champions League-semifinale, er der blevet sat spørgsmålstegn ved catalanernes træner Ernesto Valverde. Men nu siger den 55-årige spanier, at han vil kæmpe videre for Barcelona, og at han har opbakning fra klubbens præsident Josep Maria Bartomeu.

»Jeg føler mig stærk og har det godt. Jeg er klar til at fortsætte og har ikke tænkt mig at gemme mig. Jeg har talt med præsidenten, og jeg har altid haft hans støtte, og han har også nu givet mig sin absolutte opbakning. Når noget som dette sker, så føles det som om, at alting falder sammen, men vi kender denne verden. Man har lyst til at brænde alt ned til grunden, men i stedet må man føre tingene tilbage til orden«, siger Valverde til Reuters.

Motorsport. For få år siden blev der lavet en prisbelønnet dokumentarfilm om den legendariske formel 1-kører Ayrton Senna, og nu er turen kommet til Michael Schumacher. Den syvdobbelte verdensmester, der kom ud for en alvorlig skulykke i december 2013 og siden har levet afsondret fra omverdenen, bliver hovedpersonen i en film af de tyske instruktører Michael Wech og Hanns-Bruno Kammertöns. Michael Schumachers familie bakker op om filmen og vil udtale sig i den.

Tennis. Kiki Bertens vandt sin 9. WTA-titel, da hun i finalen i Madrid Open slog den tidligere verdensetter Simona Halep i to sæt med cifrene 6-4 og 6-4. Halep kunne i tilfælde af sejr have generobret 1. pladsen på verdensranglisten, mens hollænderen nu rangerer som nr. 4.

Håndbold. En spiller i den bedste svenske herreliga er blevet testet positiv for brug af doping. Det skriver ligaen på sin hjemmeside ifølge Ritzau. Prøven blev taget i marts. Det oplyses ikke, hvem spilleren er, eller hvilken klub han spiller for, men vedkommende er foreløbigt blevet suspenderet, mens sagen undersøges nærmere, og det besluttes, om der skal foretages en B-prøve. Ifølge svensk TV4 er personen blevet testet positiv for kokain.

Fodbold. Leeds vandt lørdag den første af to kampe mod Derby om at komme til at spille mod et andet hold fra den næstbedste engelske række om en plads i Premier League. Leeds vandt 1-0. Den samlede vinder skal møde den samlede vinder af to opgør mellem West Bromwich og Aston Villa. Her vandt Aston Villa lørdag den første kamp 2-1. Leeds og Derby mødes igen onsdag, mens West Bromwich og Aston Villa spiller returkamp tirsdag.

Håndbold. Team Esbjerg tabte returkampen i EHF Cup-finalen ude til Siofok med 26-21, og dermed vinder de ungarske kvinder sammenlagt efter at den første kamp endte uafgjort 21-21. Siofok førte mod kampens slutning med 7 mål, inden vestjyderne fik reduceret til sidst. På det ungarske hold optræder den tidligere danske landsholdsspiller Simone Böhme, og fløjen scorede to gange mod sine landsmænd. Team Esbjerg er også i DM-finalen, hvor modstanderen er Herning-Ikast.