Trods en på tuden: Moruti er fortsat ubesejret siden 2008

Direkte sport i tv Tirsdag TV 2 Sport 11.00/13.00 Tennis: Int. d’Italia (k) 16.15 Ishockey: VM, Danmark-Storbritannien 19.30 Håndbold: Odense-København (k) 21.00 Håndbold: Tønder-KIF Kolding (m) 2.30 Basketball: NBA-slutspil TV3 Sport 11.00/17.00 Tennis: Int. d’Italia (m) 19.00 Fodbold: Silkeborg-Viborg 23.55 Fodbold: Boca Juniors - Sarsfield 2.05 Fodbold: Gim. y Esgrima-Arg. Jun. TV3 Max 21.00 Fodbold: West Bromwich-Aston Villa Eurosport 1 13.05 Cykling: Giro d’Italia 23.00 Cykling: Tour of California Vis mere

Boksning. En kamp om IBF-titlen i fluevægt mellem en 36-årige sydafrikaner og en 32-årig japansk udfordrer vil ikke altid havne inden for Sportsdøgnets søgelys, men efter at have set ovenstående billede af vinderen (!) vil vi gerne fortælle, at Moruti Mthalane bevarede sin titel ved at vinde over Masayuki Kuroda i en underholdende og afvekslende kamp med dommerstemmerne 116-112, 116-112, 117-111. Mthalane debuterede som professionel i 2000 og har tabt 2 (i 2004 og 2008) af sine 40 kampe.

Fodbold. Efter 18 sæsoner forlader klublegenden Daniele De Rossi AS Roma. Den 35-årige midtbanespiller og 2006-verdensmester overgås med sine 615 kampe for klubben kun af Francesco Totti, men selv om De Rossi forlader Roma, er hans karriere ikke nødvendigvis færdig. »Daniele har i 18 år været det bankende hjerte på Romas hold. Fra sin debut i 2001 til at tage ansvaret som kaptajn har han altid repræsenteret Romas fans på banen med stolthed, i takt med at han etablerede sig selv som en af Europas bedste midtbanespillere«, siger AS Romas præsident, Jim Pallotta, på klubbens hjemmeside.

Fodbold. For første gang siden 2. december lykkedes det Brøndby at holde nullet, da det i mandagens Superligakamp blev 2-0 over FC Nordsjælland blandt andet takket være det, forsvarsspilleren kaldte ’et par helt vanvittige redninger’ af Marvin Schwäbe. Den tyske målmand gav dog æren for nullet tilbage til holdet. »Defensiven fungerede rigtig godt, men det var hele holdet, der gjorde det godt. I sidste minut var Simon Hedlund nede og erobre bolden efter et hjørne, og det er det, vi har brug for. Hele holdet skal forsvare, og det var perfekt i dag«, sagde Marvin Schwäbe til Ritzau.

Tennis. 11.-seedede Caroline Wozniacki spiller klokken 11.00 sin første kamp i grusturneringen i Rom, hvor hun møder den 25-årige amerikanske Australian Open-semifinalist Danielle Collins (nummer 30 på verdensranglisten). Vinderen af kampen møder i anden runde spanieren Garbine Muguruza (nr. ). I tredje runde venter en kamp mod vinderen af ukraineren Elina Svitolina (nr. 6) og den hviderussiske tidligere verdensetter, Victoria Azarenka (nr. 51), der er med i turneringen på et wildcard.

Fodbold. Trods en skidt afslutning på sæsonen og en 6.-plads i Premier League får Manchester Uniteds norske manager, Ole Gunnar Solskjær, opbakning fra en af de spillere, der efter fem års ansættelse forlader klubben, spanieren Ander Herrera. »Jeg tror virkelig på Ole. Han er den rette til jobbet. Jeg tror virkelig på trænerstaben, men jeg tror, det bliver hårdt i den kommende tid. Klubben har brug for tid, selvtillid og støtte«, siger Herrera på klubbens hjemmeside.

Fodbold. På mål af Matteo Politano og Ivan Perisic vandt Inter 2-0 over nedrykningsdømte Chievo og bevarede dermed tredjepladsen i Serie A, hvor der resterer to spillerunder.

