Skandale: Tennissportens bad boy diskvalificeret i Rom efter stolekast

Tennis: Den skandaleombruste australier Nick Kyrgios slog igen til torsdag eftermiddag ved turneringen i Rom. Her førte norske Casper Ruud 2-1 i tredje sæt, da Kyrgios begyndte at skabe sig og smide med stol og ketsjer rundt på banen. Det medførte, at australieren blev diskvalificeret og i vrede forlod banen. En rigtig sløj optakt til French Open, der starter senere på måneden.

Fodbold: Superligaklubben Hobro fortsætter lidt overraskende samarbejdet med cheftræner Peter Sørensen i næste sæson, uanset om klubben rykker ned i 1. division. Træneren fortsætter på en funktionæraftale i klubben, oplyser Hobro i en pressemeddelelse. Sørensen blev ansat i Hobro i februar på en kort aftale, da klubben fyrede Allan Kuhn. Målet er at overleve i denne sæson, men uanset om det lykkes at vende 0-1 til samlet sejr over Vejle og siden slå et hold fra 1. division, er Peter Sørensen altså vurderet til at være den rette træner for Hobro.

Tennis: Den 19-årige tjekke Marketa Vondrousova har det seneste år igen og igen gjort opmærksom på sit store talent, og torsdag eftermiddag var det ligeledes tilfældet ved den store grusbaneturnering i Rom. Her vandt hun 2-6, 7-5, 6-3 over en af de oplagte titelaspiranter, den tidligere nr. 1 på ranglisten, rumænske Simona Halep. Næste opgave for Vondrousova bliver russiske Daria Kasatkina.

VM-ishockey: Den danske landstræner Heinz Ehlers indskriver Mathias From og nyankomne Patrick Russell i den danske VM-trup. Joachim Blichfeld og Jonas Røndbjerg bliver sendt hjem fredag, oplyser Danmarks Ishockey Union.

Tennis: Vinderen af sidste uges store grusbaneturnering i Madrid, hollandske Kiki Bertens, måtte slås med alt, hvad hun havde for at overleve torsdagens 2. runde-kamp på gruset i Rom mod den 17-årige amerikaner Amanda Anisimova. Det lykkedes til sidst at få det nødvendige break, da teenageren leverede tre grimme fejl, og derefter vandt Bertens 6-2, 4-6, 7-5. Næste modstander bliver spanske Carla Suárez Navarro. Topseedede Naomi Osaka kom også videre efter en 6-3, 6-3-sejr over slovakken Dominika Cibulkova.

Fodbold: Den engelske storklub Manchester United har i regnskabsårets tredje kvartal brugt 12,9 procent flere penge på lønninger end i samme periode sidste år. Det fremgår af klubbens kvartalsregnskab, der blev præsenteret torsdag. Klubben har brugt 84,8 millioner pund på personaleudgifter i kvartalet, hvilket svarer til cirka 730 millioner kroner. Det er cirka 85 millioner kroner mere end i samme periode sidste år. Årsagen til stigningen skal primært findes i investeringer i klubbens spillertrup, oplyser Manchester United. En investering, der endnu ikke har kastet et godt sportsligt resultat af sig.

Tennis: Roger Federer kom torsdag videre i Rom, da han i sikker stil besejrede portugisiske Joao Sousa 6-4, 6-3 i 2. runde. I næste runde venter den unge kroat Borna Coric på schweizeren. Federers store karriererival Rafael Nadal, der har slingret i denne grusbanesæson, kom også godt fra start i Rom, da han torsdag besejrede franske Jeremy Chardy 6-0, 6-1.

Fodbold: Vendsyssel FF har forlænget kontrakten med ivorianeren Tiémoko Konaté. Den 29-årige driblers nye kontrakt løber frem til sommeren 2022. Det oplyser klubben i en pressemeddelelse. Konaté skiftede til Vendsyssel i januar. Han har spillet 14 superligakampe og scoret et mål.

Derby-manager Frank Lampard var vildt lykkelig, da hans mandskab sikrede sig den helt store Premier League-chance senere på måneden. Foto: Jason Cairnduff/Ritzau Scanpix

Fodbold: Derby fra den næstbedste engelske række møder 27. maj på Wembley Aston Villa i playoff-finalen om oprykning til Premier League. Det stod klart, da Derby sent onsdag besejrede Leeds 4-2 i klubbernes andet møde om at nå finalen. Leeds vandt det første opgør 1-0. Derby-manager Frank Lampard var oven ud lykkelig efter opgøret: »Alle afskrev vores chance efter første kamp, men vi viste stor moral i Leeds«, sagde det tidligere Chelsea-ikon ifølge bbc.com. Aston Villa tog den første plads i oprykningsfinalen tirsdag aften ved at vinde den straffesparkskonkurrence, som 0-1 mod West Bromwich Albion udløste. Norwich og Sheffield United rykkede begge direkte op fra Championship i denne sæson.

Golf: European Tour-turneringen Made in Denmark bliver uden profilen Thomas Bjørn i år. Han forstuvede sin venstre ankel i sidste uge, og han når ikke at blive klar til turneringen, der begynder næste torsdag. Det oplyser arrangøren på sin hjemmeside. Den tidligere Ryder Cup-kaptajn besøger Himmerland Golf & Spa Resort under turneringen.