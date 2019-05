Tiger Woods skuffer i Major, hvor hans landsmand brænder banen af

Direkte sport i tv TV 2 Sport 11.00 Tennis: Int. BNL d’Italia (k) 19.00 Håndbold: København-Odense (k) 20.45 Håndbold: KIF Kolding-Tønder (m) 2.30 Basketball: Milwaukee-Toronto TV3+ 17.00 Fodbold: Brøndby-FC Midtjylland TV3 Sport 11.00 Tennis: Int. BNL d’Italia (m) 19.00 Speedway: Polens GP, kval. 21.00 Tennis: Int. BNL d’Italia (m) 3.00 Triatlon: World Series (k) TV3 Max 17.45 Håndbold: TTH Holstebro-Kiel (m) 20.45 Håndbold: Füchse Berlin-Porto (m) 2.05 Ishockey: St. Louis-San José Eurosport 1 13.05 Cykling: Giro d’Italia 23.00 Cykling: Tour of California Vis mere

Golf. Den forsvarende mester Brooks Koepka brændte banen af, da han gik første runde i US PGA Championship i 63 slag lig med 7 slag under par. Det placerer amerikaneren på 1. pladsen et slag bedre end Danny Lee fra New Zealand. De to har taget et solidt forspring ned til Tommy Fleetwood fra England, der gik 1. runde i tre slag under par. Den revitaliserede superstjerne Tiger Woods havde ikke nogen god dag på Bethpage Black Course. Amerikaneren, der for nylig vandt US Masters, gik runden i to slag over par i lighed med en anden tidligere verdensetter, nordirske Rory McIlroy. Lucas Bjerregaard og Thorbjørn Olesen ligger henholdsvis på en delt 41.- og 74. plads.

Fodbold. Med uafgjort 1-1 i næstsidste spillerunde mod Anderlecht sikrede Genk sig det belgiske mesterskab. Det ene point var nok, fordi nærmeste konkurrent til titlen, Club Brugge, samtidig tabte 2-0 til Standard Liége. Genk har de to danske spillere Marcus Ingvartsen og Joakim Mæhle i truppen.

European Games. Danmarks Idrætsforbund har udtaget yderligere 17 danske atleter til European Games, der foregår i Minsk 21.-30. juni. De senest udtagne er fra sportsgrenene judo, skydning, bueskydning og bordtennis. I alt er der nu udtaget 31 danske atleter i 8 sportsgrene. Snart vil det danske hold være komplet, når det også ligger fast, hvem der skal repræsentere Danmark i atletik og kajak.

Basketball. De forsvarende NBA-mestre fra Golden State Warriors vandt også den anden kamp i dette års semifinale mod Portland Trailblazers. Men det holdt hårdt, for det californiske hold var bagud med 15 point efter 1. halvleg. Med Stephen Curry i hopla lykkedes det dog Warriors at vende billedet og vinde kampen 114-11. Curry blev noteret for 37 point.

Ishockey. Boston Bruins gjorde kort proces med Carolina Hurricanes i semifinalen i den nordamerikanske NHL-liga. Boston vandt det 4. opgør mellem de to klubber 4-0 og dermed serien 4-0. Dermed er Bruins for 20. gang i Stanley Cup-finalen, hvor modstanderen bliver enten San Jose Sharks eller St. Louis Blues.

Fodbold. FC Barcelonas målmand Marc-André ter Stegen er har pådraget sig en knæskade og er tvivlsom til den spanske pokalfinale mod Valencia 25. maj. Det siger klubben torsdag ifølge nyhedsbureauet AFP. Dermed skriver keeperen sig på listen af skadede Barcelona-stjerner, der også indeholder Luis Suarez, der med sikkerhed ikke kommer i kamp i finalen efter en knæoperation i sidste uge. Det er også tvivlsomt, om Ousmane Dembélé og Philippe Coutinho kan spille på grund af skader.

Fodbold. Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) har straffet den belgiske klub Anderlecht med en bøde på 198.000 dollars (ca. 1,3 millioner kroner) for at bryde reglerne for køb af unge spillere. Klubben slipper dog for et transferforbud. Fifa meddeler, at forbundet også har straffet Det Belgiske Fodboldforbund med en bøde på 228.000 dollars (ca. 1,5 millioner kroner) i samme sag.