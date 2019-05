Vendsyssel fyrer cheftræner med øjeblikkelig virkning

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 06.00 Badminton: Japan-Rusland 12.00 Badminton: Danmark-England 20.15 Ishockey: VM - Canada-Danmark 03.00 Basketball: Portland-Golden State 05.30 Badminton: Indien-Malaysia TV3+ 19.00 Fodbold: Brøndby-FC Midtjylland Eurosport 1 10.00/18.00 Tennis: French Open – kval.

Fodbold: Fodboldklubben Vendsyssel FF fyrer cheftræner Jens Berthel Askou med øjeblikkelig virkning. Det oplyser superligaklubben i en pressemeddelelse. Assistenttræner Mike Tullberg er også blevet afskediget. Vendsyssel, der skal ud i to playoffkampe mod et hold fra 1. division i forsøget på at blive i landets bedste fodboldrække, vil præsentere Jens Berthel Askous afløser senere mandag.

Fodbold: En af verdens bedste spillere pustede søndag på ny liv i rygterne om et muligt klubskifte i sommerens transfervindue. I sin takketale efter at være blevet kåret som sæsonens bedste spiller i den franske liga luftede Kylian Mbappé således tanker om at spille et andet sted end i Paris Saint-Germain. »Dette øjeblik er vigtigt for mig og et vendepunkt i min karriere. Måske er det på tide for mig at få mere ansvar. Det kan enten være i PSG – hvilket jeg vil nyde – eller det kan være et andet sted med et nyt projekt«, siger den 20-årige komet ifølge flere internationale nyhedsbureauer. Udtalelsen står i kontrast til Mbappés ytringer i slutningen af april. Her sagde franskmanden – efter at være blevet konfronteret med rygter om et muligt skifte til Real Madrid – at han ikke kunne se sig selv spille andre steder end i den franske hovedstadsklub. Det franske stjerneskud har i denne sæson scoret 38 mål i 42 kampe på tværs af alle turneringer.

Golf: Selv om det ikke blev til en topplacering, fik Lucas Bjerregaard en flot debut i majorturneringen PGA Championship. Danskeren formåede som den eneste i dette års udgave af den prestigefyldte turnering at lave en hole-in-one, da Bjerregaard på søndagens finalerunde sendte bolden direkte i med et enkelt slag på 17. hul. Til europeantour.com fortæller Bjerregaard, at han inden det flotte slag var i tvivl om, hvilken slags jern han skulle bruge på det næstsidste hul på Bethpage Black-banen uden for byen Farmingdale i den amerikanske delstat New York.

»Vi (Bjerregaard og hans caddie, red.) snakkede meget om vinden, og vi var i tvivl om, hvorvidt jeg skulle bruge et 5- eller 6-jern. Jeg gik med et 6-jern, og det var tydeligvis det rigtige valg«, siger danskeren. »Vi kunne ikke rigtig se den ramme i hullet, men reaktionen fra publikum var fantastisk. Fansene i New York er virkelig højlydte, og det her var ingen undtagelse«. Lucas Bjerregaard sluttede på en delt 16.-plads efter at have gået de fire runder i samlet tre slag over par. Thorbjørn Olesen deltog også i PGA Championship og endte på en delt 64.-plads. Amerikanske Brooks Koepka vandt for andet år i træk.

Ishockey: Det danske U20-landshold røg ved årsskiftet ud af gruppen med verdens ti bedste nationer efter fem år i træk i det bedste selskab. Nu håber Danmarks Ishockey Union (DIU), at den næste årgang af talenter får hjemmebane i forsøget på at spille sig tilbage i øverste lag i første hug. Med Esbjerg som værtsby har unionen nemlig lagt billet ind på B-VM for U20-landshold, officielt kaldet Division 1A, der skal spilles til december. Ud over Danmark kæmper Hviderusland, Letland, Østrig, Norge og Slovenien om den enlige billet til A-gruppen. Værten bliver fundet i forbindelse med IIHF’s kongres i Bratislava i den kommende weekend.

VM-ishockey: Østrig fik store smæk, da holdet søndag mødte Tjekkiet i gruppe B ved VM i Slovakiet. Tjekkerne vandt 8-0, mens Rusland i samme gruppe vandt 3-0 over Schweiz, og dermed holder de to traditionsrige ishockeynationer fast i deres favoritrolle som deltagere i kvartfinalerne. Lige efter dem i gruppen er Sverige og Schweiz placeret. I Danmarks gruppe A vandt USA 3-1 over Tyskland, mens Finland besejrede-Frankrig 3-0. Dermed fører Finland gruppen foran USA. Danmark møder mandag aften Canada.