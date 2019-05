Indersiden: Brøndby skal rejse sig igen uden hjælp fra Kasper Hjulmand

Den bedste FC Nordsjælland-træner er ikke at finde i Superligaen i næste sæson. Han kan måske blive træner i Belgien. Brøndby er klar til storkamp på lørdag i Odense, hvor OB spiller for at få bronze, og Brøndby jagter 4. pladsen.