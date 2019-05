Chokfyringer i Superligaen, men ny Vendsyssel-træner er klar

Vendsyssel FF ventes at hente Peter Enevoldsen i Fortuna og gøre ham til chef for Hjørring-holdet, der skal spille to kampe om at fastholde pladsen i Superligaen.

Vendsyssel FF har fyret trænerduoen Jens Berthel Askou og Mike Tullberg et halvt døgn efter 1-1-kampen i Horsens, hvor det blev afgjort, at oprykkerne fra Hjørring skal spille to afgørende kampe mod 1. divisions nummer tre om en plads i Superligaen i næste sæson. Og det sandsynlige er, erfarer politiken.dk, at Peter Enevoldsen, assisterende træner i Fortuna Hjørring, der netop har vundet kvindernes pokalfinale med en sejr over Brøndby, bliver den nye træner.

Der har i foråret været spekulationer om, at Vendsyssel FF ville skifte cheftræner, og der er blevet gættet på, at Lars Søndergaard, træneren for kvindelandsholdet, kunne være et emne til at tage over.

Men Lars Søndergaard vil, efter alt at dømme, fortsætte som landstræner. Og Peter Enevoldsen bliver kun ansat til sæsonens to sidste kampe. I den nye sæson bliver han sportschef på fuld tid i Fortuna Hjørring. Hvem der skal ansættes permanent i cheftrænerrollen, afgøres givetvis først, når det står fast, om Vendsyssel FF skal spille i den bedste eller den næstbedste række efter sommerferien.

Håb om stor effekt

Sportsdirektør Ole Nielsen, som senere i dag vil præsentere den nye, midlertidige træner, håber, at trænerskiftet kan give en chokeffekt.

»Vi har vundet én af de seneste 15 kampe i foråret, og vi har følt, at der skulle nye øjne på og ny energi til i forhåbning om at fastholde vores position i Superligaen. Timingen for en fyring er aldrig optimal«, siger Ole Nielsen. »Der er nok aldrig et godt tidspunkt for sådan noget her. Men vi har vurderet, at vi har 10-11 dage til næste kamp, og her kan vi få arbejdet godt og grundigt med tingene«.

57-årige Peter Enevoldsen er en erfaren fodboldmand. Som spiller repræsenterede han først Aalborg Freja og AaB. Derefter var han i den tyske storklub Borussia Mönchengladbach (uden at spille førsteholdskampe) og i østrigske Lask Linz, inden han vendte hjem til AaB og afsluttede spillerkarrieren i Nørresundby BK.

Peter Enevoldsen har været træner, chef eller assistent, i en række jyske klubber. Bl.a. Aalborg Freja, Viborg, Thisted FC, SønderjyskE, Randers FC og nu Fortuna Hjørring.