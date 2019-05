Caster Semenya løber udenom og skifter distance

Direkte sport i tv Tirsdag 21. maj TV 2 Sport 6.00 Badminton: Indien-Malaysia 12.15 Ishockey: VM, Finland-Tyskland 16.15 Ishockey: VM, Slovakiet-Danmark 19.15 Håndbold: Herning Ikast-Team Esbjerg (k) 21.00 Ishockey: VM, Canada-USA 2.30 Basketball: Toronto-Milwaukee 5.00 Badminton: Kina-Indien Eurosport 1 13.35 Cykling: Giro d’Italia 17.45 Tennis: Geneva Open (m) Eurosport 2 10.00 Tennis: French Open, kvalifikation 16.00 Tennis: Geneva Open (m)

Atletik. Den sydafrikanske løber Caster Semenya stiller op i 3.000-meterløb ved Diamond League-stævnet i Stanford i Californien i slutningen af juni.Det skriver flere internationale nyhedsbureauer ifølge Ritzau. Dermed slipper Semenya for at tage hormonnedsættende medicin forud for løbet, som hun ellers skulle have gjort, hvis hun havde stillet op i favoritdisciplinen, 800 meter.

Ishockey. Efter to store nederlag til USA og Canada trænger landstræner Heinz Ehlers til en succesoplevelse i eftermiddag, når landsholdet spiller den sidste kamp ved VM i Slovakiet. »Det er træls at gå på ferie med de nederlag på 1-7 og 0-5«, siger Ehlers og henviser til de to seneste kampe mod henholdsvis USA og Canada. »Selv om jeg synes, at jeg altid er rimelig realistisk, er det også for mig træls at gå på ferie på den måde. Så jeg tror nok, at vi skal mobilisere kræfterne og være mere kampklar«, siger han.

Basketball. Med 4-0 i kampe mod Portland er Golden State Warriors med supterstjernen Stephen Curry på holdet klar til finalen i NBA for femte sæson i træk. Nattens opgør sluttede 119-117 efter forlænget spilletid. Finalemodstanderen bliver Milwaukee eller Toronto.

Fodbold. En af alle tiders mest scorende spillere i den tyske Bundesliga er død. Manfred Burgsmüller, der scorede 213 mål i 447 kampe for Rot-Weiss Essen, Borussia Dortmund, Nürnberg og Werder Bremen, blev 69 år. I en 23 år lang profkarrieren fra 1967 vandt Burgsmüller mesterskabet en enkelt gang i 1988 med Werder Bremen. Den sportslige karriere blev forlænget med nogle år, da Burgsmüller havde stor succes i amerikansk fodbold som Kicker. To gange var han med til at vinde NFL’s europæiske serie World Bowl med holdet Rhein Fire.

Fodbold. Kylian Mbappé luftede søndag tanken om at forlade Paris SG, men det kan han foreløbigt glemme alt om. PSG har ganske enkelt udsendt et kommunike, hvori det blandt andet lyder; »Mbappé og klubben er bundet af et meget stærkt bånd«. Turen til Madrid må dermed vente yderligere et år.