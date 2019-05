Dansker laver hole-in-one efter tur gennem ølteltet

Direkte sport i tv Torsdag 22. maj TV2 Sport 12.00 Badminton: Sudirman Cup, kvartfinale 16.15 Ishockey: Canada-Schweiz 20.15 Ishockey: Finland-Sverige 2.30 Basketball: Milwaukee-Toronto 5.00 Badminton: Sudirman Cup, kvartfinale TV3 Sport 10.55 Formel 1: GP Monaco, træning 13.10 Formel 2: GP Monaco, kvalifikation 14.55 Formel 1: GP Monaco, træning 20.00 Dart: Premier League TV3 Max 11.30/15.30 Golf: Made in Denmark< 19.00 Håndbold: Stuttgart-Flensburg (m ) Eurosport 1 13.15 Cykling: Giro d’Italia 19.00 Tennis: French Open, lodtrækning Eurosport 2 10.00 Tennis: French Open, kvalifikation 16.00 Tennis: Geneva Open (m 22.00 Golf: Charles Schwab Challenge



Vis mere

Golf. Præmiesummen ved Made in Denmark-turneringen, der indledes i dag, er vokset til 22,5 millioner kroner. Det er en fordobling i forhold til sidste år, skriver Ritzau. Bonus var der også for danske Martin Simonsen, der på det velbesøgte 16. hul lavede hole-in-one på første spilledag – vel at mærke efter at han havde været en tur gennem øltetet til tee ved hul 14. Følg turneringen live her

Finish this sentence.



If I had to walk through this bar and play this par three I would shoot ____ pic.twitter.com/elVBycCJ5W — The European Tour (@EuropeanTour) 23. maj 2019

Fodbold. Landstræner Åge Hareide har udeladt Pione Sisto fra truppen til de kommende EM-kvalifikationskampe. Hareide håber, at Celta-spilleren får karrieren på ret køl igen efter en længere periode med meget lidt spilletid. »Pione har mange gode ting i sig, og det er vigtigt at bakke ham op så meget som muligt. Vi havde ham også med til VM, og der var det vigtigt at få ham i gang.... Når man mister pladsen på sit klubhold, så begynder man at blive usikker, specielt når man er ung«, siger Åge Hareide til Ritzau.

Motorsport. Haas-kørerne Kevin Magnussen og Romain Grosjean havde problemer under den første træning forud for søndagens formel 1-grandprix i Monaco. Haas-bilerne havde radioproblemer og blev 20 minutter inde i træningen bedt om at forlade banen og køre i pit af arrangørerne. Efter en pause på ca. 45 minutter var bilerne på banen igen. Lewis Hamilton (Mercedes) satte hurtigste omgangstid foran Max Verstappen (Red Bull) i første træning. Magnussen og Grosjean blev 8 og 10.

Fodbold. Manchester United skuffede med en 6. plads i den netop overståede Premier League sæson, men tilskuerne svigter ikke. Samtlige 53.000 sæsonkort er ifølge klubben afsat til den kommende sæsons 19 hjemmekampe i den bedste engelske række.

Doping. Ifølge den tyske tv-station ARD har også mindst en skiskytte været kunde hos den tyske dopinglæge Mark Schmidt. ARD oplyser, at atletens brud på antidopingreglerne er foregået for mere end fem år siden. Mark Schmidt blev anholdt under ski-VM i marts og har siden siddet varetægtsfængslet for at have drevet en bloddopingvirksomhed. Atleter fra langrend, cykling, hurtigløb på skøjter og atletik har ligeledes været kunder hos dopinglægen.





Ishockey. Frederik Rasmussen forlader Sønderjyske og fortsætter karrieren i Østrig, hvor han skal spille for EHC Lustenau.

Cykling. Caleb Ewan forlader Giro d’Italia efter to etapesejre for at forberede sig til Tour de France. Det meddeler meddelte hans hold, Lotto-Soudal, dagen før det går løs i bjergene i Italien.

Håndbold. GOG’s mænd er et stort skridt nærmere sin første DM-finale i 11 år. Onsdag aften vandt den fynske håndboldstolthed således den første semifinale på hjemmebane mod Skjern 28-25. I den anden semifinale vandt Aalborg tidligere onsdag hjemme med 33-30 over Bjerringbro-Silkeborg. Også i den duel afvikles næste opgør på søndag.