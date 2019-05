Hareide bakker Sisto op i klubkamp

Direkte sport i tv Torsdag 22. maj TV2 Sport 12.00 Badminton: Sudirman Cup, kvartfinale 16.15 Ishockey: Canada-Schweiz 20.15 Ishockey: Finland-Sverige 2.30 Basketball: Milwaukee-Toronto 5.00 Badminton: Sudirman Cup, kvartfinale TV3 Sport 10.55 Formel 1: GP Monaco, træning 13.10 Formel 2: GP Monaco, kvalifikation 14.55 Formel 1: GP Monaco, træning 20.00 Dart: Premier League TV3 Max 11.30/15.30 Golf: Made in Denmark< 19.00 Håndbold: Stuttgart-Flensburg (m ) Eurosport 1 13.15 Cykling: Giro d’Italia 19.00 Tennis: French Open, lodtrækning Eurosport 2 10.00 Tennis: French Open, kvalifikation 16.00 Tennis: Geneva Open (m 22.00 Golf: Charles Schwab Challenge



Fodbold. Landstræner Åge Hareide har udelagt Pione Sisto fra truppen til de kommende EM-kvalifikationskampe. Hareide håber, at Celta-spilleren får karrieren på ret køl igen. »Pione har mange gode ting i sig, og det er vigtigt at bakke ham op så meget som muligt. Vi havde ham også med til VM, og der var det vigtigt at få ham i gang.... Når man mister pladsen på sit klubhold, så begynder man at blive usikker, specielt når man er ung«, siger Åge Hareide til Ritzau.

Golf. Præmiesummen ved Made in Denmark-turneringen,der indledes i dag, er vokset til 22,5 millioner kroner. Det er en fordobling i forhold til sidste år, skriver Ritzau.

Ishockey. Frederik Rasmussen forlader Sønderjyske og fortsætter karrieren i Østrig, hvor han skal spille for EHC Lustenau.

Cykling. Caleb Ewan forlader Giro d’Italia efter to etapesejre for at forberede sig til Tour de France. Det meddeler meddelte hans hold, Lotto-Soudal, dagen før det går løs i bjergene i Italien.

Håndbold. GOG’s mænd er et stort skridt nærmere sin første DM-finale i 11 år. Onsdag aften vandt den fynske håndboldstolthed således den første semifinale på hjemmebane mod Skjern 28-25. I den anden semifinale vandt Aalborg tidligere onsdag hjemme med 33-30 over Bjerringbro-Silkeborg. Også i den duel afvikles næste opgør på søndag.