Finland sender svenske verdensmestre ud af VM

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 6.00 Badminton: Sudirman Cup 19.00 Håndbold: Odense-København (k) 5.00 Badminton: Sudirman Cup TV3 Sport 10.00 Motorsport: Porsche Super Cup 11.25 Formel 2: Monacos Grand Prix TV3 Max 11.30/15.30 Golf: Made in Denmark Eurosport 1 13.00 Cykling: Giro d’Italia 17.30 Cykling: Tour de l’Ain Eurosport 2 10.00 Tennis: French Open, kvalifikation 14.00 Tennis: Geneva Open (m) 22.00 Golf: Charles Schwab Challenge Vis mere

VM-ishockey: De forsvarende verdensmestre fra Sverige er ude af VM efter kvartfinalen. Svenskerne virkede ellers ovenpå i store dele af torsdagens nordiske duel mod Finland, men en sen finsk scoring og en efterfølgende hurtig scoring i overtiden banede vej for en finsk 5-4-sejr. Dermed øjner Finland VM-metal for første gang siden 2016, hvor finnerne tabte finalen til Canada. Sverige har vundet de seneste to VM-slutrunder, og da Elias Pettersson 25 sekunder inde i anden periode bragte svenskerne på 3-1, lignede ’Tre Kronor’ et godt bud på en semifinalist. Sådan skulle det imidlertid ikke blive. Finland kom på 3-3 blot for at se Sverige komme på 4-3 inden slutningen af anden periode. Det så ud til at blive kampens resultat, men med halvandet minut tilbage af tredje periode udlignede Marko Anttila til 4-4 tæt under det svenske mål. I overtiden spilles der til første scoring, og Sakari Manninen udnyttede på fornem vis et svensk pucktab efter halvandet minut, da han satte fart på skøjterne og scorede sejrsmålet.

Lørdagens semifinaler: Tjekkiet-Canada, Finland-Rusland

Golf: Spillerne slår i denne uge ud fra en bar under Made in Denmark i Himmerland. På hul 14 skal deltagerne passere en lang bar med øldrikkende tilskuere, mens musikken fra en dj brager løs, inden de til sidst træder ud på et tee-sted, der er placeret på et stillads. Det er turneringens promotor, Flemming Astrup, der er kommet på idéen, som flere af spillerne allerede roser. »Det svarer lidt til, at man som tilskuer får lov til at stå nede i spillertunnelen til en fodboldkamp. Det er en drøm, jeg har haft længe, og så tænkte vi – at nu gør vi det. Vi skal turde at tage nogle chancer, og fejler vi, så er det, hvad det er«, siger Flemming Astrup. I forvejen er Made in Denmark blandt spillerne kendt for det ikoniske hul 16, det såkaldte Himmerland Hill, der til tider har samlet op mod 10.000 tilskuere. Søren Kjeldsen, der har været professionel golfspiller i 24 år, synes, at baren med musik og det kunstigt anlagte tee-sted på et stillads holder. »Flemming (Astrup, red.) har gjort det igen. Endnu et nyt tiltag, og det virker hver gang, han finder på noget«, siger Søren Kjeldsen ifølge Ritzau.

Cykling: Lance Armstrong ville ikke ændre noget ved sin dopingfortid, hvis han fik muligheden. Det fortæller den 47-årige amerikaner, der fik frataget sine syv sejre i Tour de France på grund af dopingmisbrug, i et kommende interview med det amerikanske tv-medie NBC Sports, skriver nyhedsbureauet Reuters. Interviewet med titlen ’Lance Armstrong: Next Stage’ varer 30 minutter og bliver sendt på onsdag. Her vil han fortælle om sin skandaleombruste karriere. »Vi gjorde, hvad vi blev nødt til for at vinde. Det var ikke lovligt, men jeg ville ikke ændre noget«, siger Armstrong i interviewet. »Selv ikke det at tabe en masse penge, eller at gå fra helt til skurk«, siger han. Armstrong vandt alles hjerter, da amerikaneren i 1999 gik fra at overvinde testikelkræft til at vinde verdens største cykelløb syv gange i træk, hvilket var rekord. Først en årrække efter sit farvel til cykelsporten kom indrømmelsen af at have taget doping.