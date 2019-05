Canadisk hold skriver historie med finaleplads i NBA

Direkte sport i tv TV 2 14.00 Håndbold: Skjern-GOG (m) 16.00 Håndbold: Bj.-Silkeb. – Aalborg (m) TV 2 Sport 15.45 Ishockey: VM, bronzekamp 20.15 Ishockey: VM, finale TV3+ 15.10 Formel 1: Monacos Grand Prix TV3 Sport 13.25 Håndbold: Füchse B. – RN Löwen 17.00 Motorsport: IndyCar, Indy 500 23.30 Motorsport: Nascar, Coca-Cola 600 TV3 Max 12.30 Golf: Made in Denmark 17.00 Fodbold: Charlton-Sunderland 17.55 Fodbold: Jupiler League 23.40 Fodbold: Boca Juniors-A. Juniors 6’eren 14.00 Motorsport: Super GT Canal9 17.00 Fodbold: AGF-Randers FC Eurosport 1 10.55 Tennis: French Open 13.00 Cykling: Giro d’Italia 17.15 Tennis: French Open Eurosport 2 10.55 Tennis: French Open



Basketball. Som den første canadiske hold nogensinde er Toronto Raptors i finalen i den nordamerikanske NBA-liga. Raptors slog Milwaukee Bucks 100-94 i de to klubbers indbyrdes opgør og vandt dermed serien, hvor der spilles bedst af 7 kampe, med 4-2. I finalen skal Toronto Raptors møde de forsvarende mestre fra Golden State Warriors.

Fodbold. De danske mestre fra FC København har købt den kroatiske landsholdsspiller Karlo Bartolec fri af FC Nordsjælland og skrevet en kontrakt til sommeren 2023. Bartolec tiltræder efter sommerferien og får trøje nummer 17. 24-årige Karlo Bartolec spiller primært højre back, og han fik sin fodboldopdragelse i Dinamo Zagreb, inden han skiftede til Lokomotiv Zagreb, før turen gik til Danmark og tre sæsoner i FC Nordsjælland. Han fik debut for det kroatiske A-landshold i oktober og er også udtaget til den kommende landsholdssamling.

Tennis. 5.-seedede Angelique Kerber er ude af French Open efter nederlag i 1. runde til Anastasia Potapova. Russeren, der er nr. 81 i verden, slog den tredobbelte grand slam-vinder i to sæt med cifrene 6-4 og 6-2. Kerber er aldrig nået længere end kvartfinalen i Paris, mens hun har prøvet at vinde de tre andre grand slam: Australian Open, US Open og Wimbledon.

Badminton. Kinas vandt søndag Sudirman Cup, som er VM for blandede hold, for 11. gang. Kineserne slog i finalen Japan med 3-0 i kampe. I herresingle vandt Shi Yuqi i tre sæt over Kento Momota, der er individuel verdensmester. Momota skulle havde vundet for at holde Japan inde i finalen, da Kina allerede var foran 2-0 i kampe efter de første to kampe. Der blev spillet bedst af fem kampe. Danmark deltog også, men holdet røg ud i kvartfinalen efter nederlag til Kina.

Kajak. Med et flot disponeret løb lykkedes det for René Holten Poulsen og Nils Boe at sikre Danmark den anden medalje ved World Cup i Poznan, da parret søndag formiddag besatte tredjepladsen i herrernes toerkajak over den olympiske 1.000 meter. I en tæt afgørelse på de sidste 200 meter henviste danskerne Litauen til fjerdepladsen og var tæt på sølvet, som Tyskland tog. Tyskland vandt også guldet, et suverænt et af slags til den regerende verdensmester i toerkajak, Max Hoff sammen med makkeren Jacob Schopf. Rasmus Knudsen fra Lyngby Kanoklub og Morten Graversen sluttede sidst. I kvindernes firerkajak sluttede Danmark på 9. pladsen.

Fodbold. Daniel Wass spillede hele kampen, da Valencia overraskende vandt den spanske pokalturnering, Copa del Rey, med en finalesejr på 2-1 over FC Barcelona. Valencia kom foran 2-0 i 1. halvleg på mål af Kevin Gameiro og Rodrigo inde Lionel Messi reducerede til 2-1 godt et kvarter før afslutningen. Det var Valencias første titel siden 2008, hvor det også blev til pokalsejr.

Fodbold. Med en finalesejr på 3-0 over RB Leipzig vandt Bayern München for 12. gang i historien den tyske double med både pokal og mesterskab. Robert Lewandowski scorede to af Bayerns mål, mens Kingsley Comann stod for et enkelt. Yussuf Poulsen spillede hele kampen for Leipzig.

Golf. Made in Denmark spilles også i 2020 spilles i Himmerland Golf & Spa Resort. Det er endnu ikke besluttet hvor turneringen skal spilles fra 2021-2023.

Orientering. Den syvdobbelte verdensmester Maja Alm vandt lørdag DM i sprint i orienteringsløb. Alm har egentlig kastet sig over atletik, hvor hun satser på at komme til OL næste år i 5.000-meterløb, men lørdag viste hun, at hun stadig kan finde vej, samtidig med at hun løber hurtigt. Andreas Boesen vandt herrernes konkurrence.