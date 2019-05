Serie A-succes sender debutant i Champions League

Direkte sport i tv Mandag 27. maj TV3 Sport 16.00 Fodbold: Derby-Aston Villa 20.30 Fodbold: Union Berlin-Stuttgart 2.05 Ishockey: Boston-St. Louis Eurosport 1 11.00/19.00 Tennis: French Open Eurosport 2 11.00/19.00 Tennis: French Open

Fodbold. Storklubben AC Milan blev sorteper i spillet om de sidste to italienske pladser i næste sæsons Champions League. Trods en 3-1-sejr ude over SPAL måtte AC Milan tage til takke med 5. pladsen i Serie A. Atalanta og Inter vandt nemlig også deres kampe i 38. og sidste spillerunde og sikrede sig dermed CL-fodbold i den kommende sæson sammen med mestrene Juventus og de evige 2’ere fra Napoli. Atalanta fra Bergamo i det nordlige Italien står dermed foran debut i Champions League efter klubbens bedste sæson i små 100 år. Genoa med danske Lukas Lerager i truppen klarede frisag i nedrykningsstriden ved at spille 0-0 ude mod Fiorentina.

Tennis. Caroline Wozniacki er i aktion ved French Open i Paris fra kl. ca. 11.10 mod russeren Veronika Kudermetova. Følg kampen parti for parti her på politiken.dk.

Ishockey. Den finske triumf ved VM i Slovakiet efter en 3-1-sejr i finalen over Canada overrasker også finnerne selv. »Det er en fantastisk følelse. Jeg ved ikke engang, hvordan vi vandt. Det er utroligt«, siger den 28-årige wing Jere Sallinen ifølge Ritzau til nyhedsbureauet AFP. Han fortsætter: »Vi er et ret godt ishockeyland. Måske er det et mirakel på is. Det bliver fedt at skulle tilbage til Helsinki, hvor jeg tror, at der er mange, der venter på os«, siger Sallinen. Det var første gang siden 2011, Finland vandt VM og det var finnernes blot tredje VM-guld.

Ishockey. Med VM 2019 afviklet foreligger grupperne til VM i 2020 i Schweiz også. Danmark skal spille i gruppe A med Canada, Sverige, Tjekkiet, Schweiz, Slovakiet, Storbritannien og oprykkerne fra Hviderusland. Gruppe B består af Finland, Rusland, USA, Tyskland, Letland, Norge, Italien og oprykkerne Kasakhstan.

Fodbold. Premier League-klubben Newcastle er på vej til at blive solgt. Reuters skriver med avisen The Sun som kilde, at klubejer Mike Ashley angiveligt har indgået en handel til ca. 3 milliarder kroner med milliardæren Khaled bin Zayed Al Nehayan fra Abu Dhabi.