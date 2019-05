Den sensationelle mester fra 2017 sendt ud af grusklassiker i 1. runde

FOR ABONNENTER

Tennis. For to år siden vandt Jelena Ostapenko sensationelt de åbne franske mesterskaber, men i dette års udgave af grand slam-turneringen i Paris blev det til blot en enkelt kamp for letten. Hun tabte nemlig til hviderussiske Victoria Azarenka i to sæt med cifrene 6-4 og 7-6 (7/4), og led dermed samme skæbne som i fjor, hvor det også blot blev til en enkelt kamp. I det hele taget har Ostapenko haft svært ved at leve op til titlen i 2017 og er dalet ned som nr. 40 på verdensranglisten. Azarenkas bedste resultat i Paris er en semifinale i 2013. Hun har til gengæld vundet Australian Open to gange og er aktuelt nr. 44 på ranglisten.