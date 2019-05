Neymar får frataget anførerbindet efter fan-sammenstød

Real Madrid-præsident afslører, at anfører Sergio Ramos ønskede at skifte til Kina, og Kevin Magnussen får blandede karakterer i udenlandske medier.

Fodbold. Efter et sammenstød med en fan til pokalfinalen i Frankrig får den 27-årige verdensstjerne Neymar frataget anførerbindet for Brasiliens landshold til det kommende Copa America. Beslutningen er blevet truffet på baggrund af, at Neymar efter klubbens chokerende nederlag til Rennes i den franske pokalfinale slog ud efter en provokerende fan. I stedet skal den 36-årige veteran med 107 landskampe, Daniel Alves, bære anførerbindet.