Dansk Europa League-triumfator: Der var nerver på

Direkte sport i tv TV 2 16.00 Håndbold: GOG-Skjern (m) TV 2 Sport 18.25/21.15 Speedway: DM 3.00 Basketball: Raptors-Warriors TV3 Sport 16.00 Fodbold: Lyngby-Vendsyssel 20.00 Atletik: Diamond League Canal 9 18.00 Fodbold: Hobro-Viborg Eurosport 1 11.00 Tennis: French Open 13.00 Cykling: Giro d’Italia 17.15 Tennis: French Open Eurosport 2 11.00/19.00 Tennis: French Open 21.00 Golf: The Memorial Tournament

Fodbold. Andreas Christensen blev den første dansker til at vinde Europa League siden Christian Poulsen triumferede med Sevilla i 2007, da turneringen stadig hed Uefa Cuppen. For den danske landsholdsspiller var sejren over Arsenal det hidtidige højdepunkt i karrieren. »Jeg er superglad. Det er min første finale, og jeg kunne godt mærke lidt nerver, men jeg synes, at jeg styrede det fint. Jeg har spillet alle europæiske kampe. Jeg synes, at jeg har gjort mit, og jeg er utrolig stolt over, at det er endt med det her«, sagde danskeren til tv-stationen 6’eren.

Fodbold. Efter en start, hvor han ikke rigtig var med i spillet, endte Eden Hazard som Chelseas helt store skikkelse, da Chelsea besejrede Arsenal 4-1 i Europa League-finalen. Belgieren scorede to mål og de kan meget vel have været de sidste i den blå trøje. Efterfølgende sagde Hazard nemlig, at kampen formentlig var hans farvel til Chelsea.

»Jeg traf min beslutning for to uger siden. I får den at vide inden for et par dage. Jeg tror, dette er et farvel, men i fodbold ved man aldrig«, siger Eden Hazard ifølge uefa.com. »Min drøm var at spille i Premier League, og det har jeg gjort i syv år i en af de største klubber. Så måske er det tid til en ny udfordring«, lyder det videre til BT Sport skriver AFP.

Fodbold. Chelsea-træner Maurizio Sarri har været en omdiskuteret herre i det meste af sæsonen, men efter sejren i Europa League siger italieneren, at han gerne vil blive i klubben.

»Vi skal finde ud af, hvad klubben kan gøre for mig, og hvad jeg kan gøre bedre for klubben. Det vil de kommende dage afgøre. Jeg har en kontrakt, så lige nu taler vi ikke om noget«, siger Sarri ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Tennis. Tordagens program ved grand slam-turneringen French Open byder på en interessant kamp i damesingle, hvor den aktuelle nr. 1 på verdensranglisten, japanske Naomi Osaka, møder den tidligere nummer 1, Victoria Azarenka. Hviderusseren er aktuelt nr. 43 på ranglisten, men viste god form, da hun besejrede mesteren fra 2017, Jelena Ostapenko, i 1. runde.

Håndbold. Det Internationale Håndboldforbund, IHF, arbejder på at få beachhandball optaget på det olympiske program. På et møde mellem IHF-præsident Hassan Moustafa og præsidenten for Det Europæiske Håndboldforbund, EHF, Michael Widerer, var strandhåndbolden et af de vigtigste emner, og lederne er optimistiske på disciplinens vegne efter at den blev præsenteret med succes ved sidste års ungdoms-OL i Buenos Aires. »Beachhandball er et af de vigtigste emner for os, og vi ønsker, at det bliver optaget på det olympiske program«, siger Hassan Moustafa i en pressemeddelelse.

Ishockey. St. Louis fik udlignet til 11- i Stanley Cup-finalen mod Boston Bruins, da holdet efter forlænget spilletid vandt et nervepirrende opgør med 3-2. Svenske Carl Gunnarson blev matchvinder knap fire minutter inde i overtiden. Finaleserien i den nordamerikanske NHL-liga spilles bedst af 7 kampe.

Fodbold. Christian Lønstrup afviser, at han skulle have sagt sit job som cheftræner op i FC Roskilde. Onsdag fortalte klubejer Carsten Salomonsson til bold.dk, at Lønstrup havde sagt op i 1. divisionsklubben oven på den seneste tids uro, hvor træneren blev suspenderet. Det skete, efter at Lønstrup angiveligt havde beskyldt nogle Roskilde-spillere for matchfixing.

»Jeg var meget overrasket over at blive suspenderet og er også uenig i berettigelsen heraf. Det har i dagens presse fremstået, som om jeg har opsagt mit job i FC Roskilde. Det er ikke korrekt. Det juridiske har jeg dog overladt til min advokat, og håber fortsat på en mindelig løsning med FC Roskilde herom«, siger Christian Lønstrup til TV2 Sporten..