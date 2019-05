Antonio Conte skal føre Inter tilbage i toppen

Direkte sport i tv TV3+ 19.00 Fodbold: Brøndby-Randers FC TV3 Sport 17.00 Fodbold: Ultimate Ch. Tournament 19.00 Speedway: Sloveniens GP - kval. Eurosport 1 11.00/19.00 Tennis: French Open Eurosport 2 11.00/19.00 Tennis: French Open 21.00 Golf: The Memorial Tournament





Fodbold. Internazionale var ikke længe om at præsentere efterfølgeren for Luciano Spaletti, som Serie A-klubben satte på porten torsdag. Fredag morgen blev afløseren offentliggjort, og det bliver Antonio Conte, som skal forsøge at få storklubben lidt længere op i tabellen end de seneste to sæsoners 4. pladser. Antonio Conte stod senest i spidsen for Chelsea, som han i 2017 gjorde til engelsk mester, men blev fyret fra i 2018. Den 49-årige tidligere storspiller i Juventus har også været italiensk landstræner.

»Jeg er overbevist om, at han vil hjælpe os til at nå vores mål og opfylde vores mission, som altid har været den samme - at gøre denne klub til en af verdens bedste«, siger Inters præsident Steven Zhang i en pressemeddelelse.

Basketball. Toronto Raptors har som den første canadiske hold nogensinde kvalificeret sig til finalen i den amerikanske NBA-liga, og holdet fik med en sejr på 118-109 over de forsvarende mestre fra Golden State Warriors en forrygende start på finaleserien. Pascal Siakam lavede 32 point for Raptors, der havde fordel af hjemmebane i den første kamp, mens Stephen Curry med 34 point var bedste skytte for Warriors. Der spilles bedst af syv kampe.

Golf. Nanna Koerstz Madsen ligger på en delt 68. plads efter første runde af US Women’s Open i Charleston. Danskeren brugte 73 slag til de første 18 huller, hvilket er lig med to slag over banens par. Japaneren Mamiko Higa fører turneringen efter en første runde i seks slag under par. Vinderen får ca. 6,7 millioner kroner, hvilket er den største pengepræmie i en golfturnering for kvinder nogensinde.

Atletik. Anna Emilie Møller blev sidst, da hun torsdag deltog i Diamond League-stævnet i Stockholm. Det skete i 5.000 meter, hvor tiden 15 minutter og 22,69 var en forbedring på hele 32 sekunder af den danske løbers personlig rekord. Hun er også inviteret med til Diamond League i Oslo 13. juni.

Fodbold. Verona tabte 2-0 til Cittadella i klubbernes første playoffkamp om en plads i Serie A i næste sæson. Der spilles returkamp 2. juni. Verona og Cittadella sluttede henholdsvis som nummer fem og syv i Serie B i denne sæson, hvor Brescia og Lecce rykkede direkte op. Både Verona og Cittadella er sluppet videre fra to playoffrunder.

Håndbold. Sävehof er svensk mester i herrehåndbold. Titlen kom i hus torsdag, da holdet vandt den femte finalekamp mod Alingsås med cifrene 27-20. Dermed vandt Sävehof finaleserien med 3-2 i kampe. Det er Sävehofs første mesterskab siden 2012 og det sjette i alt.

Bordtennis. Den tidligere danske landstræner i bordtennis Peter Sartz er blevet fyret som landstræner for Sveriges kvindelige bordtennisspillere på grund af chikane. Det skriver Det Svenske Bordtennisforbund på sin hjemmeside ifølge Ritzau. Forbundet havde startet en undersøgelse af træneren, efter at flere af spillerne havde klaget over ham, og det er som resultat af den undersøgelse, at Sartz har modtaget fyresedlen. Han var landstræner i Danmark fra 1995 til 2013, hvor han blev fyret på grund af strategiske ændringer.