Viborg-træner ville 'smadre' Hobro i oprykningskamp: Det gik lige modsat

Da Hobro-spillerne gik på banen i Viborg, havde de en opsigtsvækkende statistik imod sig. Efter Lyngbys sejr på 3-2 over to kampe mod Vendsyssel førte førstedivisionsholdene 4-1 samlet mod Superliga-holdene de seneste tre sæsoner i dobbeltopgørene om oprykning til landets bedste række.

Men mod Viborg formåede Hobro at gøre, hvad klubberne fra Superligaen har haft svært ved, siden indførelsen af det nye format. Forskellen på højeste og næsthøjeste niveau blev udstillet.

Nordjyderne havde vundet det første opgør på hjemmebane med 1-0. I den kamp leverede Hobro-målmand Jesper Rask den ene store redning efter den anden. Viborgs overtag og mange chancer fik træner Steffen Højer til at sige, at midtjyderne ville smadre Hobro på eget græs, hvis man kunne genskabe et lignende kampbillede.

Det var ikke engang tæt på at blive tilfældet. Ligesom Liverpool i lørdagens Champions League-finale formåede Hobro at score, inden der var spillet et minut. Vito Hammershøy-Mistrati sparkede et indadskruet hjørnespark ind i det lille målfelt, som endte med at sejle hele vejen ind i nettet.

Viborg-målmand Ingvar Jónsson kunne nemlig ikke at komme forbi Pål Kirkevold lige foran sig og slog til sidst et ordentlig hul i luften i stedet for at ramme bolden.

Den scoring betød, at Viborg skulle score tre gange uden at indkassere et Hobro-mål for at rykke op i Superligaen, hvilket lignede en svær opgave.

20 minutter senere indtraf knockouten. Emmanuel Sabbi så ud til at tabe kontrollen med bolden af et par omgange, men formåede i begge tilfælde at genfinde den, inden en Viborg-spillere kunne stoppe ham. Derfor kunne den hurtige, tekniske spiller drible sig forbi fire- fem grønne modstandere i feltet og til sidst lægge bolden mellem benene på Jónsson. Det endte med at blive et flot mål, selv om Sabbi nok ikke foretog samtlige driblinger velvidende, hvad den præcise plan var.

Men det betød ikke noget i det store billede. Peter Sørensen kastede sig i sit blå jakkesæt ned på knæene og knyttede begge næver, mens stab og spillere faldt i armene på hinanden rundt omkring ham.

Ligesom alle andre på et solrigt og udsolgt stadion i Viborg vidste de, at kampen var blevet afgjort i midten af første halvleg. Det hele endte nemlig også med resultatet 2-0 og stor jubel blandt Hobro-fansene.

Sabbis scoring var i øvrigt den tredje i de seneste tre kampe. Med tanke på hans præstationer i begyndelsen af sæsonen og her i de seneste opgør er det ikke givet, at han spiller i Hobro efter sommerferien.

Det er det til gengæld, at Peter Sørensen står på sidelinjen. Sørensen har i den grad vist sit værd ved at forvandle Hobro fra oplagt nedrykningskandidat ved siden ansættelse i februar til at levere i de afgørende opgør mod Vejle og Viborg.