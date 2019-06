Viborg fyrer klubikoner efter at oprykningen glippede

Fodbold. Oprykningen til Superligaen glippede for Viborg FF, og nu har klubben fyret træner Steffen Højer og den assisterende træner Ralf Petersen. De to klubikoner overtog holdet i august 2017 og nåede altså knap to sæsoner i spidsen for Viborg. »Efter en sæsonafslutning er det naturligt at evaluere på situationen, og vi må desværre konstatere, at vi i to sæsoner ikke har levet op til vores forventninger og målsætning, og derfor mener vi i bestyrelsen og ledelsen, at det er tid til at gå i en ny sportslig retning. Det er aldrig nemt at sige farvel, og det gør det ekstra svært, når vi har at gøre med to store klubpersonligheder«, siger sportschef i en pressemeddelelse.

Basketball. Golden State Warriors vinder finaleseriens anden kamp i basketligaen NBA. Med en sejr på 109-104 over Toronto Raptors står der nu 1-1 i serien, som spilles bedst af syv kampe. Toronto havde ellers førertrøjen på efter kampens to første perioder, men i tredje periode vandt Golden State med 22 point – herunder 18 point i træk – og førte 88-80 inden sidste periode. Toronto spillede sig til at være bagud med blot fem point et minut før tid, mens Warriors holdt stand.





Tennis. Novak Djokovic er for 10. år i træk og for 13. gang i alt klar til kvartfinalen i French Open. Den serbiske verdensetter slog tyskeren Jan-Lennard Struff i tre sæt med cifrene 6-3, 6-2, 6-2, og går Djokovic hele vejen i Paris, vil han sidde på alle fire grand slam-titler for anden gang i karrieren. De seneste to år har kvartfinalen dog været endestationen i de åbne franske mesterskaber for Djokovic.

Tennis. Holger Rune vandt sin første kamp i juniorrækken ved French Open. Den 16-årige dansker besejrede i 1. runde franskmanden Pierre Delage i to sæt med cifrene 6-4 og 6-2.

Golf. Sebastian Cappelen vandt natten til mandag karrierens anden professionelle sejr, da han med en fantomrunde i 64 slag vandt Rex Hospital Open, som er en del af den amerikanske Web.com Tour. Sejren indbringer fynske Cappelen en check på mere end 100.000 dollars. Men endnu mere væsentligt bringer den ham på 10. pladsen på Web.com Tours samlede rangliste. Web.com Tour er den næststørste golftour i USA, og når sæsonen rundes af til august, vil de 25 højest rangerende opnå ret til at spille på PGA Tour, som er verdens stærkeste tour.

Tennis. Den 7. seedede japaner Kei Nishikori måtte ud i en monsterkamp på næsten fire timer, før han havde nedkæmpet den useedede franskmand Benoit Paire i fem sæt ved French Open i Paris. De tætte cifre lød 6-2, 6-7 (6/8), 6-2, 6-7 (6/8), 7-5.

Tennis. Hverken 8. seedede Ashleigh Barty eller 14. seedede Madison Keys havde de store problemer med at avancere til 5. runde ved grand slam-turneringen French Open. Australske Barty måtte dog ud i tre sæt før hun havde besejret Sofia Kenin fra USA med cifrene 6-3, 3-6 og 6-0. Mere overbevisende var Keys, der kunne skulle bruge to sæt for at slå Katerina Siniakova fra Tjekkiet. Sætcifrene lød 6-2, 6-4.

Fodbold. Nicolai Poulsen skifter fra den kommende sæson den lyseblå Randers FC-trøje ud med den hvide fra AGF. Den aarhusianske klub har skrevet en femårig aftale med midtbanespilleren, skriver AGF på sin hjemmeside ifølge Ritzau.

Fodbold. Gary Cahill stopper i Chelsea, som han har spillet for siden 2012. Den tidligere anfører har kontraktudløb denne sommer, og aftalen med den 33-årige forsvarsspiller bliver ikke forlænget.

Cykling. Et omfattende efterforskningsarbejde venter forude, efter den 18-årige cykelrytter Andreas Byskov Sarbo i weekenden døde efter en trafikulykke under cykelløbet Tour de Himmelfart. Her var en bilist af uvisse årsager kommet forbi afspærringen, og det endte i et frontalt sammenstød med den unge cykelrytter.

»Der er flere, der skal genafhøres, vi skal tale med arrangørerne, og så venter vi på bilinspektørens rapport«, siger kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi, Janni Lundager, til Ritzau.

Den kvindelige bilist er rent rutinemæssigt blevet sigtet for overtrædelse af færdselsloven for at sikre hendes rettigheder. Politiets jurister kan først senere tage stilling til, om den rutinemæssige sigtelse skal udvides, og hvorvidt afspærringerne af cykelløbet var tilstrækkelige.

Golf. Efter fjerde og sidste runde i US Women’s Open ryger danske Nanna Koerstz Madsen af førertavlen, mens sydkoreanske Lee Jeong-eun vinder golfturneringen - og dermed også den største pengepræmie, der nogensinde er uddelt til en kvinde i golf, på en million dollar. Den 23-årige vinder gik fjerde og sidste runde et slag under par og ender med et samlet resultat på seks slag under par. Danske Nanna Koerstz Madsen lå efter en forrygende tredje runde på fem slag under par på en delt 9.-plads. Den 24-årige dansker gik dog den fjerde og sidste runde på tre slag over par og lander dermed på en delt 16.-plads i turneringen.