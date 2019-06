Åge Hareide må trække en debutant op i A-truppen

Direkte sport i tv TV 2 Sport 18.15 Håndbold: VM-kvalifikation, Schweiz-Danmark (k) 20.30 Håndbold: DM-bronzekamp, Skjern - Bjerringbro-Silkeborg (m) 03.00 Basketball: Golden State-Toronto 6’eren 20.45 Fodbold: Portugal-Schweiz Eurosport 1 14.00 Tennis: French Open 17.15 Tennis: French Open Eurosport 2 14.00 Tennis: French Open 16.30 Tennis: French Open

Fodbold. En skade i læggen koster FC København-stopperen Andreas Bjelland de to forestående EM-kvalifikationskampe mod Irland og Georgien. Landstræner Åge Hareide har som erstatning trukket en potentiel debutant, 20-årige Victor Nelsson fra FC Nordsjælland, op i A-truppen fra U21-truppen, der er samlet for at forberede sig på den forestående EM-slutrunde i Italien. Efter EM-kvalifikationskampene vender Victor Nelsson tilbage til U21-holdet, der på onsdag spiller den sidste forberedelseskamp ude mod Kroatien.

Fodbold. Knap er Superligaen 2018-2019 sluttet med FC København som dansk mester, før den næste sæson står for døren. Programmet for grundspillet i dansk fodbolds bedste række 2019-2020 er blevet offentliggjort, og 1. runde afvikles i dagene 12.-15. juli. Mestrene fra FCK indleder med en udekamp mod OB, mens sølv- og bronzevinderne - henholdsvis FC Midtjylland og Esbjerg - tørner sammen i Herning.

Fodbold. Tidligere præsident for Det Europæiske Fodboldforbund, svenske Lennart Johansson, er død i en alder af 89 år. Johansson stod i spidsen for Uefa i perioden 1990-2007. Lennart Johansson var inden sit topjob i Uefa præsident for Det Svenske Fodboldforbund i anden halvdel af 1980’erne. Og tidligere har han også været formand for Allsvenskan-klubben AIK Stockholm. Det var han mellem 1967 og 1980.

We pay tribute to Lennart Johansson, our former President, who has died at the age of 89.



A moment of silence will be observed at all UEFA matches this week, including the Nations League finals.https://t.co/8qvWecfLDm — UEFA (@UEFA) 5. juni 2019





Fodbold. Gianni Infantino er blevet genvalgt til præsident for Det Internationale Fodboldforbund, Fifa. Der var ingen modkandidater til den 49-årige schweizer, der blev valgt til embedet første gang 26. februar 2016. Han er nu genvalgt for de næste fire år.

Fodbold. En voldtægtsanklage mod fodboldspilleren Cristiano Ronaldo i USA er droppet, skriver finansmediet Bloomberg ifølge Ritzau. Bloomberg har af en retsinstans i Las Vegas onsdag fået oplyst, at sagen frivilligt er blevet droppet. Det vides ikke, om der er indgået et forlig i sagen. I september sidste år skabte anklagen mod Ronaldo store overskrifter og fik Juventus-aktien til at dykke med 15 procent. The New York Times skrev i marts, at portugiseren ikke ville rejse med til USA af frygt for at blive arresteret. Ronaldo har offentligt afvist anklagen om voldtægt.

Håndbold. Danmark spiller onsdag aften returkamp i VM-kvalifikationen mod Schweiz. Lørdag vandt danskerne på hjemmebane 35-22 i en kamp, hvor Anne Mette Hansen med 8 mål sluttede som dansk topscorer. Danmark kan med andre ord tåle at tabe kampen i Winterthur med 12 mål og alligevel kvalificere sig til decembers VM-slutrunde i Japan.

Motorsport. Lewis Hamiltons kontrakt med Mercedes udløber i 2020, men formel 1-verdensmesteren har planer om at fortsætte yderligere fem år for at slå Michael Schumachers rekord på 7 verdensmesterskaber og 91 grandprix-sejre. Det fortæller briten i et talkshow med David Letterman på Netflix. Briten er i øjeblikket noteret for 5 VM-titler og 77 grandprix-sejre, og motivationen for at slå den legendariske tyskers rekord er stor.